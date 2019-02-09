الحزب الحاكم في الجزائر يختار بوتفليقة مرشحا للرئاسة

قال معاذ بوشارب القيادي بحزب جبهة التحرير الوطني الحاكم، السبت، إن الحزب اختار الرئيس عبد العزيز بوتفليقة مرشحه للانتخابات الرئاسية التي تجرى في 18 من أبريل/ نيسان المقبل.

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