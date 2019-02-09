أستراليان أنقذا "فتية الكهف" يناشدان تايلاند الإفراج عن العريبي

قدم غواصان أستراليان ساعدا في إنقاذ فتية حوصروا في كهف غمرته المياه في تايلاند، التماسا لرئيس الوزراء التايلاندي للمطالبة بإطلاق سراح لاعب كرة بحريني يتمتع بوضع اللاجئ في أستراليا.

وذكرت وسائل إعلام أسترالية اليوم، أن ريتشارد هاريس وكريج تشالن، كتبا التماسا لرئيس الوزراء التايلاندي للمطالبة بإطلاق سراح لاعب كرة بحريني يتمتع بوضع لاجئ في أستراليا.

الغواصان الأستراليان يناصران العريبي:

ذكرت خدمة (إيه.بي.سي نيوز) التابعة لهيئة الإذاعة الأسترالية أنهما انضما الآن إلى حملة متسعة النطاق للضغط من أجل إطلاق سراح العريبي وكتبا خطابا لرئيس الوزراء التايلاندي برايوت تشان أوتشا.

أكد تشالن إرسال الخطاب عندما تواصلت معه رويترز اليوم، لكنه امتنع عن ذكر المزيد من التفاصيل.

تم تكريم الغواصين ريتشارد هاريس وكريج تشالن في يناير/كانون الثاني لمساعدتهما في إنقاذ فريق كرة القدم للناشئين ومدربهم الذين حوصروا في كهف تام لوانج في تايلاند في يوليو/تموز من العام الماضي.

الغواصان الأستراليان ( في الخلف) مع فريق المساعدة الطبية لفتية الكهف

العريبي ما زال حبيسا في تايلاند: