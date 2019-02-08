من هو "ماغنيتسكي" الذي يهدد قانونه مسؤولين سعوديين؟

يطالب أعضاء في الكونغرس الأمريكي بتفعيل قانون ماغنيتسكي لمحاسبة المسؤولين عن قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده بإسطنبول، فما هو هذا القانون ولماذا سمي بـ "ماغيتسكي"؟

قانون ماغنيتسكي كان مشروع قانون قدمه نواب جمهوريين وديمقراطيين في الكونغرس الأمريكي وصادق عليه الرئيس آنذاك باراك أوباما في ديسمبر/كانون الأول 2012.

نصّ القانون آنذاك على معاقبة الشخصيات الروسية المسؤولة عن وفاة محاسب الضرائب سيرغي ماغنيتسكي في سجنه في موسكو عام 2009، لكن القانون أصبح أشمل بعد ذلك..

من هو ماغنيتسكي؟

في العام 2009 تُوفي محاسب ضرائب روسي اسمه سيرغي ماغنيتسكي في سجن بموسكو بعد تحقيق أجراه وتوصل فيه إلى أن محاسبي الضرائب سرقوا ملايين الدولارات من خزينة الدولة لكن الحكومة الروسيّة اتهمته بالاحتيال وسرقة الأموال وتم احتجازه.

في سجنه أصيب بالمرض بسبب ظروف الحبس ورفض العلاج الطبي لشهور محتجا على ظروف سجنه وبعدها بعام توفى وقيل أن ذلك بسبب التعذيب داخل السجن.

بعد وفاته قام بيل برودربارز وهو أمريكي المولد وصديق لماغنيتسكي بنشر قصته وضغطَ على مسؤولين أمريكيين لتمرير تشريع يفرضُ عقوبات على الأفراد المتورطين في عمليات الفساد.

رفعَ بيل القضية إلى السيناتور بنيامين كاردن وجون ماكين اللذين اقترحَا مشروع القانون علَى الكونغرس وفي يونيو/حزيران 2012. رفعت لجنة الشؤون الخارجية مشروع قانون أسمته قانون سيرغي ماغنيتسكي للكونغرس.

كان مشروع القانون يهدف إلى معاقبة ساسة روس مسؤولين عن وفاة سيرغي ماغنيتسكي من خلال حظر دخولهم إلى الولايات المتحدة ومنعهم من استخدام النظام المصرفي.

اتساع نطاق القانون

في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2012 حظي القانون بشهرة كبيرة وذلك بعدما امتد لقوانين أخرى بما في ذلك قانون تطبيع التجارة مع روسيا ومولدوفا وفي ديسمبر من نفس العام صادقَ مجلس الشيوخ الأمريكي على نسخة من القانون وذلك بعد موافقة 92 نائبا ورفض 4.

وقّعَ الرئيس باراك أوباما على القانون في 14 من كانون الأول/ديسمبر 2012 وفي 2016 أصدرَ الكونغرس قانون ماغنيتسكي بعدما وسّع من بنوده حيث بات يسمحُ لحكومة الولايات المتحدة بمعاقبة المسؤولين الحكوميين الأجانب المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان في أي مكان في العالم بعدما كانَ يشملُ روسيا فقط في السابق.

في سبتمبر /أيلول2017 حددت مجموعة من المنظمات غير الحكومية خمسة عشر بلدًا من بينها ثلاث دول عربية تحدثُ فيها الجرائم والانتهاكات دونَ حسيب أو رقيب وهي آذربيجان، البحرين، الصين، جمهورية الكونغو الديمقراطية، مصر، إثيوبيا، ليبيريا، المكسيك، بنما، روسيا، المملكة العربية السعودية، طاجيكستان، أوكرانيا، أوزبكستان وفيتنام.

القانون ومقتل خاشقجي