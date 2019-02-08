طبيب البيت الأبيض يكشف عن حالة ترمب الصحية

توجه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الجمعة، إلى مستشفى "وولتر ريد" العسكري في ضاحية واشنطن للخضوع لفحوصات أكدت أن لديه "جينات جيدة جدا"، حسب طبيب البيت الأبيض.

وخضع ترمب لفحص طبي سنوي لمعرفة ما إذا كان أمر طبيبه باتباع نظام غذائي صحي أكثر قد حقق نتائج.

التفاصيل:

ترمب خضع لفحوصات طبية لتحديد وزنه ومستويات الكوليسترول وضغط الدم والعوامل الصحية الأخرى.

قبل أكثر من عام، أعلن طبيب ترمب أنه في "صحة ممتازة". لكن تم توجيه الرئيس لمحاولة خفض وزنه من 4.5 إلى 6.8 كيلوجرام من خلال تناول الطعام بشكل أفضل والبدء في ممارسة الرياضة.

مساعدون لترمب قالوا إنه يتناول الآن مزيدا من الأسماك أكثر مما كان معتادا لكنه لا يزال يتمتع بشرائح اللحم المطهية جيدا مع صلصة الطماطم والبطاطس المقلية التي يعدها الطهاة في البيت الأبيض وفي فندق ترمب الدولي في واشنطنن. ولطالما كان ترمب مولعا بالوجبات السريع.

اعترف ترمب أنه لم يلتزم التزاما صارما ببرنامج حميته الغذائية. كما لم يُعرف أنه دخل صالة الألعاب الرياضية في البيت الأبيض لممارسة التمارين الرياضية.

ترمب (72 عاما) لا يتناول الكحول ولا يدخن بل يشرب الكثير من "الكوكا كولا لايت" ويتناول وجبات سريعة بكثرة.

روني جاكسون طبيب البيت الأبيض وصف ترمب بأنه رجل "في صحة ممتازة" لا يواجه أي اضطرابات معرفية، وذلك في اول فحص طبي بعد عام من توليه مهامه.

جاكسون أكد خلال مؤتمر صحفي أن لترمب "جينات جيدة جدا".

جاكسون: ترمب قادر على تولي مهامه. أعتقد أنه سيبقى كذلك حتى نهاية ولايته وحتى ولاية جديدة في حال أعيد انتخابه". ويكون ابتعد بذلك عن الموقف المتحفظ والحذر الذي يعتمده عادة الأطباء العسكريين.

النقطة السلبية الوحيدة في التقرير الطبي هي أن على الرئيس الأمريكي الـ 45 أن ينتبه لوزنه (108 كلغ وطوله 1,90 سنتم) وأن يمارس تمارين رياضية.

هوغان جيدلي المتحدث باسم البيت الأبيض قال لـ "سي أن أن" إن "الرئيس أقر بأنه لا يتبع هذا البرنامج بدقة".

خلفيات: