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سياسة

صحيفة أمريكية: القوات الأمريكية تنسحب من سوريا بحلول أبريل

جنود أمريكيون-أرشيفية
جنود أمريكيون-أرشيفية
8/2/2019

نقلت "صحيفة وول ستريت جورنال" الأمريكية نقلا عن مسؤولين أمريكيين، قولهم إن الولايات المتحدة تستعد لسحب جميع قواتها من سوريا بحلول نهاية أبريل/ نيسان المقبل.

الانسحاب حتى بدون اتفاق مع الأكراد
  • قال مسؤولون سابقون وحاليون إن الجيش الأمريكي يستعد لسحب جميع قواته من سوريا بحلول نهاية أبريل/نيسان المقبل، حتى إن لم تتوصل إدارة الرئيس دونالد ترمب إلى اتفاق لحماية الشركاء الأكراد بالمنطقة من التعرض لأي هجوم حين مغادرتها.
  • أضاف المسؤولون أنه في الوقت الذي يستعد فيه المقاتلون المدعومون من الولايات المتحدة للاستيلاء على المعاقل الأخيرة لتنظيم الدولة في سوريا، خلال الأيام المقبلة، يحوّل الجيش الأمريكي اهتمامه نحو سحب قواته في الأسابيع المقبلة.
مسؤولون أمريكيون قالوا لصحيفة وول ستريت جورنال إن الانسحاب سيكون بحلول أبريل المقبل
القضاء على تنظيم الدولة
  • قال الرئيس الأمريكي أمس الأول الأربعاء إنه قد يعلن رسميًا، الأسبوع القادم، القضاء على تنظيم الدولة في سوريا والعراق بالكامل.
  • أضاف ترمب، أن الجيش الأمريكي سيسلمه إخطارًا رسميًا قريبًا جدًا بأن 100 في المئة من الأراضي التي كان يسيطر عليها التنظيم تم استعادتها في العراق وسوريا.
  • الأحد الماضي، أعلن ترمب، أن قوات بلاده في سوريا البالغ عددها ألفين بدأت بالانسحاب، مشيرا إلى أنهم سيذهبون للعراق بمجرد القضاء على آخر معقل لتنظيم الدولة وأن جزءًا منهم سيعود إلى دياره في نهاية المطاف.
المصدر : الجزيرة مباشر + وول ستريت جورنال
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