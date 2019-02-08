صحيفة أمريكية: القوات الأمريكية تنسحب من سوريا بحلول أبريل

نقلت "صحيفة وول ستريت جورنال" الأمريكية نقلا عن مسؤولين أمريكيين، قولهم إن الولايات المتحدة تستعد لسحب جميع قواتها من سوريا بحلول نهاية أبريل/ نيسان المقبل.

الانسحاب حتى بدون اتفاق مع الأكراد

قال مسؤولون سابقون وحاليون إن الجيش الأمريكي يستعد لسحب جميع قواته من سوريا بحلول نهاية أبريل/نيسان المقبل، حتى إن لم تتوصل إدارة الرئيس دونالد ترمب إلى اتفاق لحماية الشركاء الأكراد بالمنطقة من التعرض لأي هجوم حين مغادرتها.

أضاف المسؤولون أنه في الوقت الذي يستعد فيه المقاتلون المدعومون من الولايات المتحدة للاستيلاء على المعاقل الأخيرة لتنظيم الدولة في سوريا، خلال الأيام المقبلة، يحوّل الجيش الأمريكي اهتمامه نحو سحب قواته في الأسابيع المقبلة.

مسؤولون أمريكيون قالوا لصحيفة وول ستريت جورنال إن الانسحاب سيكون بحلول أبريل المقبل

القضاء على تنظيم الدولة