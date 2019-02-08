البث الحي
سياسة|تركيا

شاهد: إنقاذ فتى من تحت أنقاض مبنى في إسطنبول

8/2/2019

قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو إنه تم، الجمعة، إنقاذ فتى من بين الأنقاض بعد نحو 48 ساعة من انهيار مبنى مكون من ثمانية طوابق.

التفاصيل:
  • عدد القتلى ارتفع إلى 14 شخصا بينما لا يزال 11 في عداد المفقودين.
  • انهار المبنى الواقع في حي كارتال في الجانب الآسيوي من المدينة يوم الأربعاء.
  • صويلو قال خلال مؤتمر صحفي إنه تم إنتشال المزيد من الجثث، الجمعة، من بين الأنقاض مما يرفع عدد القتلى إلى 14 بينما تبحث فرق الانقاذ عن 11 آخرين.
  • أظهر مقطع مصور من موقع المبنى المنهار إنقاذ فتى في السادسة عشرة من عمره من تحت الأنقاض في وقت مبكر الجمعة.
  • تم إخلاء سبعة مبان قريبة من العقار المنهار لدواعي السلامة أمس الخميس بينما بدأت النيابة في اسطنبول تحقيقا لمعرفة سبب الحادث.
المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
المزيد من سياسة

بينهم مسلمة من أصل عربي.. بايدن يعلن أسماء فريقه الرئاسي (فيديو)

الأمريكية من أصول فلسطينية ريما دودين (موافع التواصل)

السيسي: مصر تتطلع للتعاون مع الشركات الفرنسية

(أرشيف ـ رويترز)

الجيش الألماني: الأتراك أجبرونا على التخلي عن تفتيش سفينة في طريقها لليبيا

طاقم الفرقاطة الألمانية صعدوا إلى السفينة التي كانت تبعد 160 ميلا بحريا عن ميناء بنغازي

هروب جماعي من مطار صيني بعد اكتشاف حالتي إصابة بكورونا (فيديو)

(تويتر)
الأكثر قراءة

رئيس الوزراء الإيطالي يوجه إنذارا أخيرا للسيسي (فيديو)

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز ـ أرشيف)

انتقادات حادة في الجزائر لتصريحات ماكرون عن الرئيس تبون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

قطر تكشف هوية رضيعة المطار وتفاصيل إلقائها في سلة المهملات

مطار حمد الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة (غيتي)

دعوات لمقاطعة كارفور الفرنسية في البرازيل.. ما السبب؟ (فيديو)