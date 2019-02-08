شاهد: إنقاذ فتى من تحت أنقاض مبنى في إسطنبول

قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو إنه تم، الجمعة، إنقاذ فتى من بين الأنقاض بعد نحو 48 ساعة من انهيار مبنى مكون من ثمانية طوابق.
التفاصيل:
- عدد القتلى ارتفع إلى 14 شخصا بينما لا يزال 11 في عداد المفقودين.
- انهار المبنى الواقع في حي كارتال في الجانب الآسيوي من المدينة يوم الأربعاء.
- صويلو قال خلال مؤتمر صحفي إنه تم إنتشال المزيد من الجثث، الجمعة، من بين الأنقاض مما يرفع عدد القتلى إلى 14 بينما تبحث فرق الانقاذ عن 11 آخرين.
- أظهر مقطع مصور من موقع المبنى المنهار إنقاذ فتى في السادسة عشرة من عمره من تحت الأنقاض في وقت مبكر الجمعة.
- تم إخلاء سبعة مبان قريبة من العقار المنهار لدواعي السلامة أمس الخميس بينما بدأت النيابة في اسطنبول تحقيقا لمعرفة سبب الحادث.