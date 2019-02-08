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سياسة|مصر

رايتس ووتش: 3 أعدموا في مصر بناء على اعترافات تحت التعذيب

المعتز بالله غانم (يمين) وعبد الحميد عبد الفتاح متولي وأحمد ماهر الهنداوي
المعتز بالله غانم (يمين) وعبد الحميد عبد الفتاح متولي وأحمد ماهر الهنداوي
8/2/2019

دانت منظمة هيومن رايتس ووتش في بيان، تنفيذ السلطات المصرية حكم إعدام بحق ثلاثة "سجناء سياسيين" أدينوا بقتل نجل أحد القضاة، وقالت إنهم تعرضوا للتعذيب للإدلاء باعترافاتهم.

التفاصيل:      
  • المنظمة قالت في بيانها، أمس، "إن خطابا مسربا من أحد المتهمين تم إرساله لمرصد طلاب الحرية (وهو مرصد أسسته مجموعة من المحامين الحقوقيين والنشطاء) يزعم بأن الاعترافات كانت تحت التعذيب".
  • البيان أضاف "يشير الخطاب إلى أن (المتهمين) تم تعذيبهم بالصدمات الكهربائية والضرب في محبسهم".  
  • أمس نفذت السلطات المصرية حكم الإعدام شنقا بحق ثلاثة اتهموا بقتل نجل أحد القضاة في دلتا النيل عام 2014، و"تأسيس جماعة إرهابية"، كما قال مسؤول أمني لوكالة "فرانس برس".        
  • البيان أوضح أن اثنين من المتهمين كانا طالبين جامعيين والثالث يمتلك متجر أجهزة كمبيوتر. وكان الثلاثة ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين في المنصورة، وفقا للبيان.    

  • البيان نقل عن مايكل بيغ، نائب مدير المنظمة الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن الحكومة المصرية "ارتكبت ظلمًا صارخًا بإعدام ثلاثة رجال أدلوا على ما يبدو باعترافات انتزعت بواسطة الصدمات الكهربائية وغيرها من أشكال التعذيب".    
  • بيغ طالب الحكومة بـ"حظر تنفيذ أحكام الإعدام، الأمر الذي يضخم قسوة المحاكمات الجائرة".
منع الصلاة

  • مصادر للجزيرة ونشطاء على مواقع التواصل أكدوا أن "السلطات المصرية منعت صلاة الجنازة على المعارضين الثلاثة الذين أعدمتهم أمس".
  • اليوم قام عشرات النشطاء فب أكثر من دولة بصلاة الغائب بعد صلاة الجمعة على أروح المعارضين الثلاثة.
خلفيات:
  • محكمة جنايات المنصورة بمحافظة الدقهلية كانت قد أصدرت عام 2016 أحكامها بالإعدام حضوريا لثلاثة متهمين وغيابيا على متهمين اثنين.
  • في ديسمبر/كانون الأول 2017 أيدت محكمة النقض (أعلى محكمة طعون مصرية) حكم الإعدام بحق الثلاثة متهمين، إثر إدانتهم بقتل نجل المستشار محمود السيد المورلي رئيس محكمة استئناف المنصورة السابق (دلتا النيل/شمال) في سبتمبر/أيلول 2014.
  • وجهت النيابة العامة للمتهمين اتهامات "القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد" و"تأسيس جماعة إرهابية".
  • الأشخاص الذين تم تنفيذ الحكم بحقهم هم أحمد ماهر الهنداوي وعبد الحميد عبد الفتاح متولي والمعتز بالله غانم.
  • بهذا التنفيذ يرتفع عدد من تم تنفيذ حكم الإعدام بحقهم إلى 30 دون إعلان مسبق للتنفيذ، أو أن يصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي أمرا بالعفو، وإبدال العقوبة وفق صلاحياته التي يخولها له القانون.
  • منذ أن أطاح الجيش المصري الرئيس المعزول محمد مرسي في انقلاب عسكري في يوليو/تموز 2013، تصنف السلطات المصرية جماعة الإخوان المسلمين "منظمة إرهابية"، واعتقلت الآلاف من أعضاء الجماعة، وحكمت على مئات منهم بالإعدام.     
المصدر : الجزيرة مباشر + الفرنسية
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