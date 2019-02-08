رايتس ووتش: 3 أعدموا في مصر بناء على اعترافات تحت التعذيب

دانت منظمة هيومن رايتس ووتش في بيان، تنفيذ السلطات المصرية حكم إعدام بحق ثلاثة "سجناء سياسيين" أدينوا بقتل نجل أحد القضاة، وقالت إنهم تعرضوا للتعذيب للإدلاء باعترافاتهم.

التفاصيل:

المنظمة قالت في بيانها، أمس، "إن خطابا مسربا من أحد المتهمين تم إرساله لمرصد طلاب الحرية (وهو مرصد أسسته مجموعة من المحامين الحقوقيين والنشطاء) يزعم بأن الاعترافات كانت تحت التعذيب".

البيان أضاف "يشير الخطاب إلى أن (المتهمين) تم تعذيبهم بالصدمات الكهربائية والضرب في محبسهم".

أمس نفذت السلطات المصرية حكم الإعدام شنقا بحق ثلاثة اتهموا بقتل نجل أحد القضاة في دلتا النيل عام 2014، و"تأسيس جماعة إرهابية"، كما قال مسؤول أمني لوكالة "فرانس برس".

البيان أوضح أن اثنين من المتهمين كانا طالبين جامعيين والثالث يمتلك متجر أجهزة كمبيوتر. وكان الثلاثة ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين في المنصورة، وفقا للبيان.

البيان نقل عن مايكل بيغ، نائب مدير المنظمة الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن الحكومة المصرية "ارتكبت ظلمًا صارخًا بإعدام ثلاثة رجال أدلوا على ما يبدو باعترافات انتزعت بواسطة الصدمات الكهربائية وغيرها من أشكال التعذيب".

بيغ طالب الحكومة بـ"حظر تنفيذ أحكام الإعدام، الأمر الذي يضخم قسوة المحاكمات الجائرة".

منع الصلاة

مصادر للجزيرة ونشطاء على مواقع التواصل أكدوا أن "السلطات المصرية منعت صلاة الجنازة على المعارضين الثلاثة الذين أعدمتهم أمس".

اليوم قام عشرات النشطاء فب أكثر من دولة بصلاة الغائب بعد صلاة الجمعة على أروح المعارضين الثلاثة.

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