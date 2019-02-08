خلاف سعودي مغربي: الأسباب والتداعيات

أكد سفير المغرب لدى السعودية، اليوم، استدعاءه من طرف الرباط بعد تقرير لقناة سعودية "ضد الوحدة الترابية"، حسب وسائل إعلام محلية.
التفاصيل:
سفير المغرب لدى السعودية، مصطفى المنصوري، قال في تصريح لموقع "360"المقرب من السلطات، إن "بلاده استدعته من الرياض، وذلك قصد التشاور بشأن العلاقات بين البلدين، واصفا الأمر بـ"سحابة عابرة".
المنصوري اعتبر أن سبب استدعائه يتعلق بالمستجدات التي طرأت أخيرا على مستوى العلاقات بين البلدين، خاصة بعد بث قناة "العربية" السعودية، لتقرير مصور ضد الوحدة الترابية للمملكة المغربية (إقليم الصحراء)، والذي اعتبر رد فعل على تصريحات وزير الخارجية ناصر بوريطة لبرنامج "بلا حدود" على قناة الجزيرة.
المنصوري أكد أنه "جرى استدعاؤه إلى الرباط منذ 3 أيام، قصد التشاور حول هذه المستجدات"، معتبرا أن "الأمر عادي في العلاقات الدبلوماسية حينما تعبرها بعض السحب الباردة".
السفير أشار إلى أن "الأمور سرعان ما ستعود إلى حالتها الطبيعية، خصوصا في ظل متانة العلاقة التاريخية الأخوية التي تربط البلدين".
لم يصدر حتى الآن أي بيان رسمي من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بهذا الخصوص.
انسحاب من التحالف
وسائل إعلام مغربية قالت، مساء الخميس، إن الرباط انسحبت من التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن، حسب وسائل إعلام محلية، نقلا عن مسؤول حكومي لم تسمه.
وكالة أسوشيتد برس نقلا عن مسؤولين حكوميين مغربيين أفادت بأن المغرب أوقف مشاركته في الأنشطة العسكرية والسياسية للتحالف السعودي الإماراتي في اليمن، واستدعى سفيره لدى الرياض عقب بث الإعلام السعودي فيلما عن الصحراء الغربية.
الوكالة نقلت عن أحد المسؤولين أن المغرب لم يعد يشارك مطلقا في العمليات العسكرية للتحالف، كما لم يعد يشارك في اجتماعاته الوزارية.
مقابلة الجزيرة
مراسل الجزيرة في الرباط نقل عن مصادر في الخارجية المغربية أن الموقف الرسمي للمغرب بشأن اليمن هو ما عبر عنه وزير الخارجية ناصر بوريطة في مقابلة مع قناة الجزيرة ضمن برنامج بلا حدود قبل أسبوعين.
بوريطة كان قد قال في هذه المقابلة إن الرباط غيرت موقفها من المشاركة في الحرب في اليمن إلى دور الوسيط الذي يحاول التقريب بين وجهات النظر بين دول مجلس التعاون الخليجي.
الوزير أشار حينها إلى أن بلاده لم تشارك في المناورات العسكرية الأخيرة التي شاركت فيها دول الخليج، ولم تشارك أيضا في عدد من الاجتماعات الوزارية لدول التحالف، موضحا أن إعادة تقييم المشاركة المغربية في التحالف كانت بناء على التطورات والوقائع والمستجدات.
وزير الخارجية المغربي قال أيضا في تصريحاته للجزيرة إن المغرب ليس دوره الاصطفاف مع طرف ضد طرف.
بحسب وكالة الأناضول فإن المغرب غاب للمرة الثانية على التوالي بداية يناير/كانون الثاني الماضي، عن مناورات "الموج الأحمر" في السعودية.
وكالة أسوشيتد برس أوردت أن العلاقات بين المغرب والسعودية تشهد توترا في ظل مخاوف دولية بشأن حرب السعودية في اليمن وقضايا أخرى.
وفق وكالة أسوشيتد برس، فإن قناة العربية السعودية بثت تقريرا الذي يساند رواية "اجتياح" المغرب للصحراء الغربية بعد انسحاب إسبانيا منها عام 1975.
مراسل الجزيرة قال إن التقرير عن الصحراء الغربية أثار استياء المغاربة وانتقده الكثير من الصحف المغربية.
ويدور نزاع بين المغرب وجبهة البوليساريو حول الصحراء الغربية منذ 1974 حيث تتهم الأخيرة السلطات المغربية باحتلال الصحراء بعد خروج إسبانيا منها، وسعيا للحل عرض المغرب مقترح إقامة حكم ذاتي بالصحراء الغربية كحل سياسي للملف متشبسا بأن المنطقة جزء من أراضيه، إلا البوليساريو رفضت المقترح المغربي وتصر على إجراء استفتاء لتقرير مصير المنطقة.