خلاف سعودي مغربي: الأسباب والتداعيات

أكد سفير المغرب لدى السعودية، اليوم، استدعاءه من طرف الرباط بعد تقرير لقناة سعودية "ضد الوحدة الترابية"، حسب وسائل إعلام محلية.

التفاصيل:

سفير المغرب لدى السعودية، مصطفى المنصوري، قال في تصريح لموقع "360"المقرب من السلطات، إن "بلاده استدعته من الرياض، وذلك قصد التشاور بشأن العلاقات بين البلدين، واصفا الأمر بـ"سحابة عابرة".

المنصوري اعتبر أن سبب استدعائه يتعلق بالمستجدات التي طرأت أخيرا على مستوى العلاقات بين البلدين، خاصة بعد بث قناة "العربية" السعودية، لتقرير مصور ضد الوحدة الترابية للمملكة المغربية (إقليم الصحراء)، والذي اعتبر رد فعل على تصريحات وزير الخارجية ناصر بوريطة لبرنامج "بلا حدود" على قناة الجزيرة.

المنصوري أكد أنه "جرى استدعاؤه إلى الرباط منذ 3 أيام، قصد التشاور حول هذه المستجدات"، معتبرا أن "الأمر عادي في العلاقات الدبلوماسية حينما تعبرها بعض السحب الباردة".

السفير أشار إلى أن "الأمور سرعان ما ستعود إلى حالتها الطبيعية، خصوصا في ظل متانة العلاقة التاريخية الأخوية التي تربط البلدين".

لم يصدر حتى الآن أي بيان رسمي من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بهذا الخصوص.

انسحاب من التحالف

وسائل إعلام مغربية قالت، مساء الخميس، إن الرباط انسحبت من التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن، حسب وسائل إعلام محلية، نقلا عن مسؤول حكومي لم تسمه.

وكالة أسوشيتد برس نقلا عن مسؤولين حكوميين مغربيين أفادت بأن المغرب أوقف مشاركته في الأنشطة العسكرية والسياسية للتحالف السعودي الإماراتي في اليمن، واستدعى سفيره لدى الرياض عقب بث الإعلام السعودي فيلما عن الصحراء الغربية.

الوكالة نقلت عن أحد المسؤولين أن المغرب لم يعد يشارك مطلقا في العمليات العسكرية للتحالف، كما لم يعد يشارك في اجتماعاته الوزارية.

مقابلة الجزيرة