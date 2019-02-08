خامنئي: هتاف "الموت لأمريكا" يستهدف ترمب وبولتون وبومبيو

قال المرشد الإيراني علي خامنئي إن شعار "الموت لأمريكا" يعني الموت لترمب وبولتون وبومبيو والثلة القليلة التي تحكم في البيت الأبيض، وأن إيران ليست لديها أي مشاكل مع الشعب الأمريكي.

ماذا قال؟

خامنئي في كلمة له خلال لقائه ضباط القوات الجوية في الجيش الإيراني، قال إن الولايات المتحدة هي مظهر للشر والعنف وخلق الأزمات في العالم، وأن ذلك لا يرتبط فقط بالمرحلة الحالية وإنما هو جزء من سياسات الولايات المتحدة عبر التاريخ بهدف تأمين مصالحها.

خامنئي: الأمريكيون منزعجون ، من ترديد الشعب الإيراني لشعار الموت لأمريكا، وأوضح لهؤلاء السادة من المقصود بذلك، فالموت لأمريكا تعني الموت لترمب وبولتون وبومبيو والثلة القليلة التي تحكم الإدارة الأمريكية.

خامنئي: ليس لدينا أي مشكل مع الشعب الأمريكي، وهذا الشعار سيظل يتردد لدى الشعب الإيراني مالم تتخلى أمريكا عن شرها وحقدها ووقاحتها.

خامنئي: لا يجب كذلك الثقة بالدول الأوربية، أنا لا أقول ألا تكون لنا علاقة معها، لكن موضوعنا حول مسألة الثقة بهم، ويجب أن يُنظر إلى التعامل معهم بشك وريبة ويجب أن نعلم مع من نتفاوض وعلى أي موضوع نتفاوض.

تطور جديد:

الخارجية الأمريكية قالت إن النظام الإيراني يواصل تطوير واختبار الصواريخ الباليستية، وكان آخرها محاولة فاشلة ثانية وفي أقل من شهر لإطلاق صاروخ للفضاء يَستخدم تكنولوجيا مطابقة لتلك المستخدمة في الصواريخ البالستية العابرة للقارات.

كان الحرس الثوري الإيراني قد كشف عن صاروخ باليستي جديد، من نوع أرض- أرض، يحمل اسم "دزفول" Dezful.

القائد العام للحرس الثوري الإيراني قال إن مدى الصاروخ يبلغ ألف كيلومتر، ولديه قدرة تدميرية عالية، ويمكن أن يحمل رأسُـه الحربي أنواعا مختلفة من المواد المتفجرة.

الحرس الثوري كشف أيضا لأول مرة عن مصنع خاص تحت الأرض لصناعة الصواريخ، وأكد القائد أن القدرات الصاروخية لإيران غير قابلة للمساومة والتفاوض.

خلفيات: