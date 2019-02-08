تعرف على أبرز معارضي التعديلات الدستورية في مصر

يواصل معارضون مصريون التعبير عن رفضهم لمقترحات لتعديل دستور عام 2014، من أبرزها مَدّ فترة الرئاسة إلى 6 سنوات بدلا من 4.
وتنص التعديلات على إتاحة الفرصة أمام الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي للترشح لفترات رئاسية أخرى.
وأعلن 11 حزبا سياسيا، أغلبها يساري وليبرالي، وشخصيات عامة وبرلمانية، تشكيل تحالف للدفاع عن الدستور.
وتقدم ائتلاف "دعم مصر"، صاحب الأغلبية البرلمانية (317 نائبا من أصل 596)، إلى مجلس النواب، الأحد الماضي، بطلب لتعديل بعض مواد الدستور، قبل أن يعلن المجلس، الثلاثاء، أن أغلبية الأعضاء (لم يحدد عددهم) وافقت على مناقشة المقترحات.
وإلى جانب معارضة التعديلات الدستورية، كانت وسائل التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت أرضية أخرى مشتركة جمعت أبرز الرافضين لهذه الخطوة:
ثار المصريون ضد نظام "أنا ربكم الأعلى" الذي يتمتع فيه الرئيس بصلاحيات تناقض أي نظام ديمقراطي ويبقى في الحكم إلى أبد الآبدين. تعديل الدستور فى هذا الإتجاه إهانة لشعب قام بثورة لينتزع حريته وعودة سافرة إلى ما قبل يناير. لا نتعلم أبداً و في كل مرة ندفع ثمناً باهظاً يُرجعنا للوراء!
— Mohamed ElBaradei (@ElBaradei) February 3, 2019
إذا كان الهدف هو خلق نظام حكم مسخ، حتى من ناحية الشكل، يقوم على أن "الجميع من أجل واحد" و"الجيش فوق الجميع" فلماذا الإصرار على التمسك بأهداب "دولة القانون" التى واريناها التراب! لماذا لانعلنها صراحة أن السلطوية منهجنا والقمع أسلوبنا؟ نضحك على أنفسنا والكل يضحك علينا
— Mohamed ElBaradei (@ElBaradei) February 4, 2019
إذا كان الهدف هو خلق نظام حكم مسخ، حتى من ناحية الشكل، يقوم على أن "الجميع من أجل واحد" و"الجيش فوق الجميع" فلماذا الإصرار على التمسك بأهداب "دولة القانون" التى واريناها التراب! لماذا لانعلنها صراحة أن السلطوية منهجنا والقمع أسلوبنا؟ نضحك على أنفسنا والكل يضحك علينا
— Mohamed ElBaradei (@ElBaradei) February 4, 2019
شارك في حملة "لا لتعديل الدستور" الإلكترونية. وترشح صباحي لانتخابات الرئاسة عام 2014، التي فاز بها الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي.
المحامي والحقوقي، خالد علي، قال إن التعديلات تخالف الدستور، ولاسيما تلك التي تتعلق بالسماح لرئيس الجمهورية، الذي حصل على مدتين بإمكانية الحصول على مدة ثالثة.
وأضاف على حسابه بفيسبوك: "بلاش (لا) تسيبوا (تتركوا) المعركة الرئيسيّة وتحولوا الموضوع لخناقات مع بعضكم، واتهامات لبعضكم، وتشويه في بعضكم، المعارك السياسية الكبرى هي فرصة عظيمة لخلق أرضية مشتركة بين أطياف متنوعة، وفرصة لاستعادة الهامش السياسي، وموسم للحديث مع الناس عن حياتها وحقوقها ومستقبلها، من خلال كل المسارات المتاحة".
هل يمكن أن يكون التصدي للتعديلات الدستورية المزمعة والتي تؤسس لفاشية جديدة سبباً كافياً لاجتماع قوى المعارضة واحتشاد الشعب.. وسبيلا لتحقيق أهداف ثورة يناير؟#استطلاع_رأي#الأسئلة_الحاكمة
— د. طارق الزمر (@drtarekelzomor) February 3, 2019
لاحظت حسابات على تويتر مفتوحة حديثا بعدد قليل جدا من المتابعين .اصحاب الحسابات يحاولون إقناع الناس بأن أفضل ما نفعله مقاطعة الاستفتاء على التعديلات.اظن الموضوع مدبرا لان غاية ما يتمناه النظام ان يقاطع الرافضون حتى يتم التزوير بسلاسة .فلنشارك و نرفض العبث بالدستور ونفضح التزوير
— علاء الأسواني (@AlaaAswany) February 6, 2019
فكرة بسيطة أسقطت بينوشيه وساكتبها في مقال باذن الله.لو كل الناس إللى رافضة مهزلة التعديلات أعلنت انها حتلبس اسود وتنزل اللجان .هم حيعملوا ايه ؟ لو منعوك من التصويت انت اثبت للدنيا ان معظم الشعب رافض .ما يقدرش يقبض على آلاف الناس لانها لابسة اسود .اى نتيجة حيعلنهاحتبقى بلاقيمة .
— علاء الأسواني (@AlaaAswany) February 6, 2019
يأسك هو سلاحهم. إوعى تيأس. مهما حصل. التعديلات دي على اد ما أنا مش موافق عليها على اد ما هي ممكن تكون أول خطوة لتوحيد الصفوف. اتحدوا بدل ما تيأسوا.
— Amr Waked (@amrwaked) February 4, 2019
لست مع مقاطعة الاستفتاء, فهذا موقف سلبي قد يساعد على تمرير التعديلات, الموقف الأفضل من وجهة نظري المشاركة في الاستفتاء والتصويت بلا, ولكن في ظل حملة واسعة النطاق تسبق الاستفتاء للمطالبة بضمان بنزاهته, وتشكيل لجان شعبية لمراقبة سير عملية الاستفتاء وكشف محاولات التزييف, فهل نستطيع؟
— Hassan Nafaa (@hassanafaa) February 5, 2019
إسقاط التعديلات الدستورية المقترحة يجب أن يكون الهدف الذي يتوحد حوله الجميع في هذه المرحلة. لذا لا ينبغي الا نختلف ابدا حول ضرورة القيام بحملة كبرى للتوعية بمخاطر هذه التعديلات خاصة على مستقبل العلاقة بين الشعب والجيش والتي ينبغي صيانتها من عبث العابثين. فلنبدا هذه الحملة فورا
— Hassan Nafaa (@hassanafaa) February 6, 2019
ما يجري تحت مسمى تعديلات هو تدمير للنظام الجمهوري بتحويله لوراثي بين أبناء مؤسسة بدلا من أبناء ملك..
وإذا كان ذلك قد حدث سابقا..
فلا يجوز السماح به الآن بعد أن دفع الشعب ثمنا باهظا لتأقيت السلطة وحظر تأبيدها..
— Mohamed MAHSOOB (@MohammedMAHSOOB) February 6, 2019
من تجارب الشعوب التي واجهت الاستبداد وفساد الحكم..
لم ينتصر شعب بمشاركة أو مقاطعة فقط..
بل التوافق على موقف موحد والتحدث بصوت واحد هو ما جعل يد الشعب العليا..
فهدم حصون الظلم وجعل خططه لإطالة عمره ترتد عليه وتعجل برحيله..
— Mohamed MAHSOOB (@MohammedMAHSOOB) February 5, 2019