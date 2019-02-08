انتهاء مُهلة الكونغرس لترمب لتحديد قتلة خاشقجي

تنتهي، الجمعة، المهلة المحددة أمام الرئيس الأمريكي دونالد ترمب للرد على طلب مشرعين ونواب بالكونغرس الأمريكي بشأن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

التفاصيل:

كان أعضاء في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي وجهوا رسالة للرئيس دونالد ترمب يطالبونه فيها بفتح تحقيق في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، بموجب "قانون ماغنيتسكي"، الذي يتيح إمكانية فرض عقوبات على الجهة المتورطة في مقتله.

ويلزم قانون ماغنيتسكي الرئيس الأمريكي بفتح تحقيق بعد تلقيه طلبا من أعضاء في اللجنة، إذا ما كان أجنبي مسؤولاً عن جريمة قتل أو تعذيب أو انتهاك صارخ لحقوق الإنسان المعترف بها دوليا لممارسته حقه في حرية التعبير.

كما يُلزم القانون الرئيس بإصدار تقرير خلال 120 يوما من تلقي الرسالة، يتضمن قرارا بشأن فرض عقوبات على أي شخص يعتبر مسؤولاً عن انتهاكات خطيرة مثل التعذيب والاحتجاز لمدة طويلة دون محاكمة أو قتل شخص خارج نطاق القضاء لممارسته هذا الحق.

أصدر الكونغرس الأمريكي في العام 2016 قانون ماغنيتسكي بعدما وسّع من بنوده حيث بات يسمحُ لحكومة الولايات المتحدة بمعاقبة المسؤولين الحكوميين الأجانب المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان في أي مكان في العالم بعدما كانَ يشملُ روسيا فقط في السابق.

ينتقد الكونغرس عدم إقدام إدارة ترمب على فرض المزيد من العقوبات على خلفية جريمة خاشقجي، وذلك بعدما قامت وزارتا الخارجية والخزانة بفرض عقوبات على 17 سعوديا متهما بقتل خاشقجي، إلا أنهما لم يفرضا عقوبات على أي من المسؤولين السعوديين الكبار.

قال المتحدّث باسم الخارجية الأمريكيّة روبرت بالادينو، إن الولايات المتحدة كانت قد اتخذت في السابق إجراءات في قضية قتل خاشقجي، مشيرا إلى إلغاء تأشيرات دخول في العام الماضي لسعوديين متّهمين بالتورط في هذه القضيّة وتجميد أصول 17 آخرين.

مشروع قانون لإنهاء الدعم الأمريكي للتحالف السعودي في اليمن

تبنت أمس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب مشروع قرار لإنهاء الدعم الأميركي للتحالف بقيادة السعودية في الحرب باليمن بأغلبية 25 صوتا مقابل 17، ويشمل المشروع فرض عقوبات على أي سعودي متورط في قتل خاشقجي، وقال رئيس اللجنة إليوت إنغل "القتل البشع للصحفي خاشقجي هز العالم بأجمعه، إلا أن إدارة ترمب لا تريد التحرك".

في المقابل، قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أمس إن "الحقائق حيال جريمة خاشقجي ما زالت تتكشف لنا، وقد تطال متورطين آخرين"، وأضاف "أمريكا ستواصل محاسبة جميع المسؤولين عن اغتيال خاشقجي.

خلفيات