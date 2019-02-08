انتكاسة جديدة: السعودية على قائمة مالية سوداء في الاتحاد الأوربي

ذكرت صحيفة فاينانشيال تايمز أن الاتحاد الأوربي يعتزم إضافة السعودية وبنما إلى قائمة بالدول التي تفشل في مكافحة غسيل الأموال.

التفاصيل:

الصحيفة نقلت عن مسؤولين في الاتحاد الأوربي قولهم إن القائمة ستشمل المملكة وأكثر من 20 دولة أخرى بسبب مزاعم عن التقاعس في محاربة تدفق الأموال غير المشروعة.

نقلت الصحيفة عن مسؤولين بالاتحاد (لم تسمهم) إن القائمة السوداء ستضم الدول التي فشلت في محاربة التدفقات المالية غير المشروعة، والتدفقات الرامية إلى تمويل الإرهاب.

تسمية الرياض ضمن القائمة المذكورة جاءت رغم معارضة كل من فرنسا، وألمانيا، والمملكة المتحدة.

بحسب "فايننشال تايمز"، تسبب قرار بروكسل بشأن الرياض في خلاف بين المفوضية ومسؤولي أكبر الدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي، التي تعارض اتخاذ أوربا موقفا أكثر صرامة حيال مكافحة غسيل الأموال، مقارنة بالسلطات العالمية الأخرى.

قال مسؤولون، للصحيفة إن "الحكومة السعودية وحلفائها بما في ذلك الولايات المتحدة ضغطوا أيضا على بروكسل لرفع الرياض من القائمة".

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