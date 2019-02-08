الجبير: استهداف ابن سلمان خط أحمر

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودية عادل الجبير في واشنطن، الجمعة، إن ولي العهد الامير محمد بن سلمان "غير ضالع في جريمة قتل" الصحفي جمال خاشقجي.

وحذر الجبير من أن استهداف ابن سلمان يعتبر "خطا أحمر".

تصريحات الجبير

كل من يعتقد أنه يستطيع أن يملي ما يتعين علينا القيام به وما ينبغي أن يفعله قادتنا هو أمر مثير للسخرية. وكأننا نقول نحن لبلد آخر: نود أن تغيروا رئيس وزرائكم وأن تحدوا صلاحيات رئيسكم. هذا أمر غريب.

نحقق ونوجه التهم لأشخاص لمحاسبتهم.

من المنطقي انتظار انتهاء العملية قبل إصدار أحكام. لكن الناس تستبق الأمور.

الكونغرس حازم جدا بسبب اللعبة السياسية والأجواء السائدة في واشنطن.

إنها جريمة فظيعة. نتفهم ذلك لكن أعتقد أنه علينا التحلي بالحكمة.

أدعو الكونغرس إلى أخذ خطوة إلى الوراء والنظر إلى العلاقة بين السعودية والولايات المتحدة.

تقرير نيويورك تايمز

صحيفة نيويورك تايمز قالت، أمس الخميس، إنه قبل عام من مقتل خاشقجي، أبلغ ولي العهد السعودي أحد مساعديه أنه سيستخدم "رصاصة" ضد خاشقجي إذا لم يعد للوطن ويتوقف عن انتقاده للحكومة.

الصحيفة نقلت عن مسؤولين أمريكيين وأجانب حاليين وسابقين مطلعين على تقارير مخابرات القول إن تصريحات ولي العهد في 2017 كانت قبل مقتل خاشقجي في أكتوبر/ تشرين الأول 2018 في القنصلية السعودية بإسطنبول.

رفض الجبير التعليق على تقرير نيويورك تايمز مشيرا إلى أن تقارير عديدة زعمت أنها تستند على مصادر مخابرات ثبت عدم صحتها.

ردا على سؤال عما إذا كان ينفي فكرة استخدام ولي العهد للعبارة المذكورة بالمحادثة قال الجبير "نعرف أنها عملية جرت بدون إذن. لم يصدر أمر للقيام بهذه العملية. نعلم أنها عملية خرجت عن مسارها".

تحقيق الأمم المتحدة

ذكر تحقيق تقوده الأمم المتحدة، الخميس، بشأن قتل خاشقجي أن الأدلة تشير إلى جريمة وحشية "خطط لها ونفذها" مسؤولون سعوديون.

وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو دعا الأمم المتحدة إلى فتح تحقيق في قضية مقتل خاشقجي.

جاء ذلك في تصريحات إعلامية أدلى بها الوزير التركي في أنطاليا (جنوب)، على هامش زيارته إلى فرع حزب "العدالة والتنمية" الحاكم بالولاية.

تشاوش أوغلو: ما ورد في تقرير الأمم المتحدة الصادر الخميس بشأن مقتل خاشقجي، يتطابق مع المعطيات التي توصلت إليها التحقيقات التركية.

أوغلو: من حق عائلة خاشقجي أن تعرف مكان الجثة. من جانب آخر، هناك تنبؤات وادعاءات عديدة حول الجهة التي أعطت أمر القتل، لكننا لم نتلق جوابا واضحا من الجانب السعودي حول صحة تلك الأنباء حتى الآن، كما اعترفوا بوجود مواطن تركي متعاون معهم في حادثة القتل، لكنهم لم يدلوا بأي معلومات عنه.

مهلة الكونغرس