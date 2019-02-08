استشهاد فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال شرق قطاع غزة

استشهد فتيان فلسطينيان، الجمعة، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في المواجهات التي اندلعت قرب السياج الحدودي شرق قطاع غزة خلال احتجاجات الجمعة الـ 46 لـ "مسيرات العودة".

التفاصيل:

أشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية قال في بيان: "استشهد الطفل حسن إياد شلبي (14 عاما) جراء تعرضه لعيار ناري في الصدر من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق خان يونس (جنوب)، كما استشهد حمزة اشتيوى (18 عاما) برصاصة أصابته بالرقبة أطلقها جنود الاحتلال عليه شرق غزة في مسيرات العودة في الجمعة السادسة والأربعين".

القدرة: "أصيب 20 مواطنا آخر بالرصاص بينهم فتى في حال الخطر إضافة إلى عشرات آخرين أصيبوا بالغاز" المسيل للدموع الذي أطلقه جيش الاحتلال.

لم يعلق جيش الاحتلال على مقتل الفلسطينيين الإثنين، لكن متحدثا باسمه قال في بيان: "هناك حوالي 6700 متظاهر فلسطيني تجمعوا في عدة مواقع على طول السياج الأمني وقاموا بإلقاء الحجارة تجاه الجنود وألقوا عددا من العبوات الناسفة التي لم تتجاوز السياج الحدودي".

وفق مصادر أمنية فلسطينية استخدم جيش الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين.

حاول عشرات المتظاهرين غالبيتهم من فتية وأطفال الاقتراب من السياج الحدودي عدة مرات، لكن الجنود كانوا يطلقون الغاز أو الرصاص تجاههم لإبعادهم وفق شهود العيان.

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