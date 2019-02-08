استشهاد فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال شرق قطاع غزة

استشهد فتيان فلسطينيان، الجمعة، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في المواجهات التي اندلعت قرب السياج الحدودي شرق قطاع غزة خلال احتجاجات الجمعة الـ 46 لـ "مسيرات العودة".
التفاصيل:
- أشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية قال في بيان: "استشهد الطفل حسن إياد شلبي (14 عاما) جراء تعرضه لعيار ناري في الصدر من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق خان يونس (جنوب)، كما استشهد حمزة اشتيوى (18 عاما) برصاصة أصابته بالرقبة أطلقها جنود الاحتلال عليه شرق غزة في مسيرات العودة في الجمعة السادسة والأربعين".
- القدرة: "أصيب 20 مواطنا آخر بالرصاص بينهم فتى في حال الخطر إضافة إلى عشرات آخرين أصيبوا بالغاز" المسيل للدموع الذي أطلقه جيش الاحتلال.
- لم يعلق جيش الاحتلال على مقتل الفلسطينيين الإثنين، لكن متحدثا باسمه قال في بيان: "هناك حوالي 6700 متظاهر فلسطيني تجمعوا في عدة مواقع على طول السياج الأمني وقاموا بإلقاء الحجارة تجاه الجنود وألقوا عددا من العبوات الناسفة التي لم تتجاوز السياج الحدودي".
- وفق مصادر أمنية فلسطينية استخدم جيش الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين.
- حاول عشرات المتظاهرين غالبيتهم من فتية وأطفال الاقتراب من السياج الحدودي عدة مرات، لكن الجنود كانوا يطلقون الغاز أو الرصاص تجاههم لإبعادهم وفق شهود العيان.
خلفية:
- يشارك فلسطينيون، مساء كل يوم جمعة، في المسيرات السلمية التي تُنظم قرب السياج الفاصل بين شرقي غزة وإسرائيل، للمطالبة بعودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم، ورفع الحصار عن القطاع.
- يقمع جيش الاحتلال الإسرائيلي تلك المسيرات السلمية بعنف، ما أسفر عن استشهاد عشرات الفلسطينيين وإصابة الآلاف بجروح مختلفة.
- شارك آلاف الفلسطينيين في احتجاجات "مسيرات العودة وكسر الحصار" التي تنظمها الهيئة الوطنية العليا، التي تضم الفصائل الفلسطينية ومنظمات مدنية وشعبية، منذ 30 مارس/أذار العام الماضي.
- استشهد ما لا يقل عن 249 فلسطينيا بنيران إسرائيلية منذ ذلك الحين، وقد أُطلقت النار على معظمهم خلال المواجهات، رغم أن آخرين أصيبوا بنيران الدبابات أو الغارات الجوية. وقتل جنديان إسرائيليان خلال الفترة ذاتها.
- تراجعت وتيرة الاحتجاجات في الأشهر الأخيرة بعد التوصل إلى تفاهم غير رسمي للتهدئة بوساطة مصرية بالتعاون مع الأمم المتحدة، بين إسرائيل وحماس.