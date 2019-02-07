نواب أمريكيون ينتقدون السعودية ويطلبون فرض قيود على الأسلحة

جمال خاشقجي

أعضاء في الكونغرس عبروا عن غضبهم من زيادة عدد القتلى المدنيين في اليمن وانتهاكات حقوق الإنسان ومقتل جمال خاشقجي الصحفي السعودي، الذي كان يقيم في الولايات المتحدة، داخل قنصلية بلاده في تركيا في شهر أكتوبر تشرين الأول.