محكمة أمريكية توقف إعدام مسلم.. لماذا؟

منعت محكمة اتحادية أمريكية تنفيذ حكم بإعدام سجين مسلم كان مقررا اليوم الخميس استنادا إلى أن السلطات في ولاية ألاباما ربما انتهكت حقوقه الدينية برفضها السماح لرجل دين بحضور الإعدام.

ما القصة؟

محكمة الاستئناف في الدائرة الحادية عشرة قالت أمس الأربعاء إنها أمرت بوقف إعدام دومينيك راي (42 عاما) لأجل غير مسمى قبل يوم من إعدامه بحقنة قاتلة لقتله فتاة تبلغ من العمر 15 عامًا قبل ما يزيد على 20 عامًا.

هيئة المحكمة التي تضم ثلاثة قضاة كتبت أنه يبدو أن ولاية ألاباما انتهكت مادة في التعديل الأول للدستور الأمريكي تتعلق بالحقوق الدينية.

الولاية طعنت أمس على وقف التنفيذ، وذكرت في وثيقة للمحكمة أن إدارة السجون في ألاباما نفت أن راي طلب وجود رجل دين خلال إعدامه، وقالت إنه يحق لموظفي الإدارة فقط حضور تنفيذ الحكم.

تقول الولاية إن قس السجن المعين من قبل إدارة السجون يحق له حضور الإعدام لكن أي مرشد روحي آخر يمكنه متابعة التنفيذ من غرفة أخرى.

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