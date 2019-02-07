شاهد: لحظة انهيار مبنى سكني في إسطنبول وفرار المارة

قال مكتب حاكم اسطنبول إن ما لا يقل عن 3 أشخاص لقوا حتفهم، وأصيب آخرون بعد انهيار مبنى من ثمانية طوابق في المدينة التركية، أمس الأربعاء.

وأظهر مقطع فيديو التقطته كاميرا مراقبة، لحظة انهيار المبنى السكني، والذي أسفر عن مقتل وإصابة وفقدان عدد من الأشخاص.

ويظهر في الفيديو عدد من المارة يسيرون في الشارع الذي يطل عليه المبنى قبل أن ينهار فجأة، ويصيب بعضهم، فيما فر آخرون من المكان في حالة هلع.

غير مرخص:

لم يتضح بعد سبب انهيار المبنى الكائن في حي كارتال في الجانب الآسيوي من المدينة.

حاكم اسطنبول علي يرلي كايا، قال للصحفيين في الموقع إن الطوابق الثلاثة العليا من المبنى بنيت دون ترخيص قانوني.

وكالة أنباء الأناضول المملوكة للدولة، ذكرت أن الرئيس رجب طيب أردوغان أرسل وزيري الداخلية والبيئة إلى الموقع.

قتلى ومصابون: