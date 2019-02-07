تنفيذ حكم الإعدام بحق ثلاثة من رافضي الانقلاب في مصر

نفذت السلطات المصرية، حكم الإعدام شنقا في ثلاثة من رافضي الانقلاب، الخميس، بعد اتهامهم بمقتل نجل قاض عام 2014، رغم دعوات بكيدية الاتهامات.
من جانبها استنكرت مؤسسة الشهاب لحقوق الإنسان في بيان نشرته على حسابها في موقع "فيسبوك" تنفيذ حكم الإعدام، وقالت إن القضية ذات طابع سياسي.
وقالت المنظمة إن أجهزة الأمن المصرية كانت شنت حملة اعتقالات عشوائية واسعة قامت على إثرها باعتقال عدد من الشباب وعذبتهم بمقرات أمن الدولة للضغط عليهم للاعتراف بتهمة القتل المذكورة في القضية.
مؤسسة الشهاب: أجهزة الأمن بـ "محافظة الدقهلية" – دلتا مصر- قامت بشن حملات اعتقالات عشوائية واسعة قامت على اثرها باعتقال عدد من الشباب قامت بتعذيبهم بمقرات أمن الدولة للضغط عليهم للاعتراف بتهمة القتل، وفي 7 مارس/ أذار 2015 أحالت النيابة العامة بالمنصورة ثلاثة منهم إلي محكمة الجنايات بعد تعذيبهم بمقر أمن الدولة بالقاهرة والمنصورة واجبارهم على الاعتراف بتهم ملفقة منها قتل ابن المستشار "محمود المورلي".
#مصر_تقتل
تنفيذ حكم #الإعدام في ٣ شباب بمدينة المنصورة في قضية قتل ابن مستشار محكمة
قولاً واحداً؛ لا يمكن قبول أحكام القضاء المصري المسيس وكل حكم إعدام هو قتل نظامي ترتكبه الدولة. pic.twitter.com/BsV3D1YEkp
— حياة اليماني 🦌 (@HaYatElYaMaNi) February 7, 2019