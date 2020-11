ترمب يهاجم الديمقراطيين بعد فتح تحقيقات في تعاملاته المالية

أعلن رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأمريكي آدم شيف، الخميس، إطلاق تحقيق واسع فيما إذا كانت المصالح المالية للرئيس دونالد ترمب تقود قراراته وأفعاله.

وغداة خطاب أمام الكونغرس الأمريكي دعا خلاله إلى إنهاء الانقسامات، حمل الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الأربعاء على الديمقراطيين الذين يجرون تحقيقاً بشأن علاقاته مع روسيا.

ما القصة؟

سجال بين ترمب وشيف:

So now Congressman Adam Schiff announces, after having found zero Russian Collusion, that he is going to be looking at every aspect of my life, both financial and personal, even though there is no reason to be doing so. Never happened before! Unlimited Presidential Harassment….

I can understand why the idea of meaningful oversight terrifies the President. Several of his close associates are going to jail, others await trial, and criminal investigations continue.

We’re going to do our job and won’t be distracted or intimidated by threats or attacks.

— Adam Schiff (@RepAdamSchiff) February 6, 2019