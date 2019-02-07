المغرب يقر قانون الخدمة العسكرية الإلزامية

أقر مجلس وزاري ترأسه العاهل المغربي الملك محمد السادس، الخميس، تطبيق قانون الخدمة العسكرية، الذي من المرتقب بدء العمل به الخريف المقبل بدفعة أولى تضم 10 آلاف مجند.

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بيان للمتحدث باسم الديوان الملكي أوضح أنه تمت المصادقة على مشروعي مرسومين لتطبيق القانون المتعلق بالخدمة العسكرية.

البيان: الملك أصدر توجيهاته بالعمل على تجنيد عشرة آلاف عنصر خلال السنة الجارية.

البيان: عدد المجندين سيتم رفعه إلى خمسة عشر ألف مجند في السنة المقبلة.

مدة الخدمة 12 شهرا تشمل الشباب بين 19 و25 عاما.

ينص القانون على معاقبة المتخلفين بالسجن مددا تتراوح بين شهر وسنة.

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