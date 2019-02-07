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سياسة

المغرب يقر قانون الخدمة العسكرية الإلزامية

العاهل المغربي الملك محمد السادس
العاهل المغربي الملك محمد السادس
7/2/2019

أقر مجلس وزاري ترأسه العاهل المغربي الملك محمد السادس، الخميس، تطبيق قانون الخدمة العسكرية، الذي من المرتقب بدء العمل به الخريف المقبل بدفعة أولى تضم 10 آلاف مجند.

التفاصيل    
  • بيان للمتحدث باسم الديوان الملكي أوضح أنه تمت المصادقة على مشروعي مرسومين لتطبيق القانون المتعلق بالخدمة العسكرية.    
  • البيان: الملك أصدر توجيهاته بالعمل على تجنيد عشرة آلاف عنصر خلال السنة الجارية.
  • البيان: عدد المجندين سيتم رفعه إلى خمسة عشر ألف مجند في السنة المقبلة.    
  • مدة الخدمة 12 شهرا تشمل الشباب بين 19 و25 عاما.
  • ينص القانون على معاقبة المتخلفين بالسجن مددا تتراوح بين شهر وسنة.
خلفية
  • في أغسطس/آب 2018 أُعلن عن عودة العمل بالخدمة العسكرية بعدما ألغيت عام 2006، وأحيل المشروع بعد ذلك على غرفتي البرلمان للمصادقة عليه.
  • المتحدث الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي قال إن العمل بالخدمة العسكرية سيبدأ خلال الخريف المقبل.
  • الخلفي: الميزانية المرصودة هذه السنة تقدر بنحو 500 مليون درهم (46 مليون يورو).
  • الخلفي: وزارة الداخلية ستقوم بإحصاء المعنيين بالخدمة العسكرية على أن يتم انتقاء المجندين وفق معايير المساواة والتوزيع الجغرافي للسكان.
  • الخلفي: الخدمة العسكرية ستكون اختيارية بالنسبة للنساء والمغاربة المقيمين بالخارج.
  • الخلفي: تعويضات المجندين ستتراوح بين 1050 إلى 2000 درهم شهريا (نحو 96 إلى 185 يورو).
المصدر : الجزيرة مباشر + فرانس برس
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