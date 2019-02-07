الأمم المتحدة: مسؤولون سعوديون خططوا ونفذوا قتل خاشقجي

قال تحقيق تقوده الأمم المتحدة بشأن قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي الخميس إن الأدلة تظهر أنه كان جريمة وحشية "خطط لها ونفذها" مسؤولون سعوديون.

وأضافت مقررة الأمم المتحدة أغنيس كالامارد المعنية بحالات القتل خارج القضاء إن لديها أدلة تظهر عملية القتل الوحشية لخاشقجي.

أبرز تصريحات كالامارد

الأدلة التي جُمعت خلال مهمتي في تركيا تظهر لأول وهلة أن خاشقجي كان ضحية عملية قتل وحشي ومتعمد خطط لها ونفذها مسؤولون من الدولة السعودية.

هذه الجريمة متعمدة وتشكل الانتهاك الأخطر للحق في الحياة، وهو الحق الأساسي للجميع.

استخدمت الحصانة الدبلوماسية لارتكاب جريمة مع إفلات كامل من العقاب.

المسؤولون السعوديون قوضوا بشدة وتسببوا في تأخير جهود تركيا للتحقيق في مسرح الجريمة بالقنصلية السعودية في إسطنبول 13 يوما في أكتوبر تشرين الأول 2018.

اطلعت على بعض المواد الصوتية المروعة بشأن قتل خاشقجي حصلت عليها المخابرات التركية.

طلبت السماح بزيارة رسمية للسعودية ولدي بواعث قلق شديد حول نزاهة إجراءات محاكمة 11 متهما هناك بشأن مقتل خاشقجي.

خلفية

أمضت كالامارد مع فريقها الذي يضم ثلاثة خبراء أسبوعا في تركيا للوقوف على ملابسات قتل خاشقجي.

قُتل خاشقجي كاتب المقالات في صحيفة واشنطن بوست الأمريكية على يد فريق سعودي في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول 2018 داخل قنصلية بلاده بإسطنبول.

لم يعثر على جثة خاشقجي حتى الآن، وعلى الرغم من إقرار السعودية بقتله على يد فريق "مارق" إلا أنها لم تكشف عن مصير جثته.

أثار قتل خاشقجي انتقادات دولية واسعة وأضر بصورة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي كان قد نال إعجاب الغرب سابقا بسبب مضيه في "إصلاحات جذرية".

تقارير إخبارية أشارت إلى اعتقاد أجهزة المخابرات الأمريكية أن ولي العهد هو من أمر بعملية قتل خاشقجي، وتقول إنه تم تقطيع جثته ونقلها إلى موقع لا يزال غير معلوم.

تنفي الرياض ضلوع ولي العهد في القتل.

ناشط يرتدي زي ولي العهد السعودي خلال مظاهرة أمام البيت الأبيض تطالب بفرض عقوبات على السعودية بعد اختفاء جمال خاشقجي