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للحوار مع الخليج.. إسرائيل تطلق "سفارة افتراضية" على تويتر

نتنياهو يعترف.. رئيس الأركان الإسرائيلي التقى العديد من نظرائه العرب
نتنياهو يعترف.. رئيس الأركان الإسرائيلي التقى العديد من نظرائه العرب
6/2/2019

أعلنت إسرائيل إطلاق "سفارة افتراضية" لها في الخليج في ظل ما تعتبره تقاربا كبيرا بدأ ينمو مؤخرا مع دول عربية، وفق ما ذكر حساب إسرائيل بالعربية على تويتر التابع للخارجية الإسرائيلية.

وقال حساب إسرائيل بالعربية على تويتر: يسرنا أن نعلن عن إعادة إطلاق صفحة (إسرائيل في الخليج) بهدف تعزيز الحوار بين إسرائيل وشعوب الخليج، وأضاف "نأمل أن تسهم هذه السفارة الافتراضية في تعميق التفاهم بين شعوب دول الخليج وشعب إسرائيل في مختلف المجالات".

للخليج.. سفارة افتراضية:
  • صفحة "إسرائيل في الخليج" عبر تويتر تم تدشينها أصلًا في يوليو/تموز 2013، لكنها توقف عن التغريد منذ 10 ديسمبر/كانون الأول 2014، دون معرفة سبب ذلك.
  • مع تغريدته التي أعلن عبرها معاودة إطلاق الصفحة، الثلاثاء، أرفق صورة لمعلمين بارزين إسرائيل والإمارات مع كتابة اسم البلدين بالبنط العريض على كل معلم.
  • أعاد أوفير جندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي للإعلام العربي، قبل ساعات مشاركة الحساب الجديد للسفارة الافتراضية عبر تويتر،" مغردًا إلى المتابعين الخليجيين الأعزاء، تابعوا هذا الحساب المخصص لكم والموجه إليكم بهدف توسيع رقعة الحوار بيننا وبينكم".

علاقات … رغم عدم وجود سفارات:
  • لا توجد سفارات إسرائيلية لدى دول الخليج التي تشترط في السنوات الأخيرة حل قضية فلسطين كمدخل لبداية التطبيع، وأكثر من مرة تحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن تنامي العلاقات الإسرائيلية العربية لاسيما في الشهور الأخيرة، دون تعليق من الخليجيين.
  • في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عزف النشيد الإسرائيلي في إمارة أبو ظبي للمرة الأولى في دولة خليجية، بعد إحراز لاعب الجودو الإسرائيلي ساغي موكي، للميدالية الذهبية في مسابقة "غراند سلام الدولية".
  • إسرائيل بالعربية، نشرت أمس أيضًا خبرا عن اعتراف إماراتي رسمي بالجالية اليهودية في الإمارات.
  • نتنياهو زار أيضًا سلطنة عمان، في الشهر ذاته، حيث التقى السلطان قابوس بن سعيد.

هجوم حاد: 

  • قوبلت تغريدة إعادة إطلاق صفحة إسرائيل بالعربية بهجوم حاد من نشطاء خليجيين.
  • السعودي محمـد الجـار الله الذي غرد قائلا: التفاهم بين الشعوب لا يكون بهذه السهولة التي تظنون، أنتم محتلون وستبقون في نظرنا هكذا حتى لو حاول كل الكون تجميل صورتكم القبيحة.
  • الجار الله، أضاف" لا يمكن أن نمد جسور السلام مع (دولة) بنيت على أجساد الشهداء في فلسطين، دولة عصابات لا يمكن أن يحدث معها تفاهم إلا بزوال احتلالها".
  • لكن قلة من التغريدات أبدت مرونة أكبر فبينما قال البعض إنه يرحب بالتطبيع والسلام، قال آخرون إنه لا تطبيع مع إسرائيل قبل قبولها بمعاهدة السلام العربية.. وتلك أبرز التغريدات:

https://twitter.com/Marwa_Merabet/status/1092892986378211328?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/KGsWkxC9YbDJqzt/status/1092892980103528448?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/KGsWkxC9YbDJqzt/status/1092894755153997825?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/alhajcom7/status/1093048956727234560?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/tamninaty/status/1092889741857570817?ref_src=twsrc%5Etfw

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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