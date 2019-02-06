للحوار مع الخليج.. إسرائيل تطلق "سفارة افتراضية" على تويتر

أعلنت إسرائيل إطلاق "سفارة افتراضية" لها في الخليج في ظل ما تعتبره تقاربا كبيرا بدأ ينمو مؤخرا مع دول عربية، وفق ما ذكر حساب إسرائيل بالعربية على تويتر التابع للخارجية الإسرائيلية.

وقال حساب إسرائيل بالعربية على تويتر: يسرنا أن نعلن عن إعادة إطلاق صفحة (إسرائيل في الخليج) بهدف تعزيز الحوار بين إسرائيل وشعوب الخليج، وأضاف "نأمل أن تسهم هذه السفارة الافتراضية في تعميق التفاهم بين شعوب دول الخليج وشعب إسرائيل في مختلف المجالات".

يسرنا أن نعلن عن إعادة إطلاق صفحة "إسرائيل في الخليج" بهدف تعزيز الحوار بين إسرائيل وشعوب الخليج. نأمل أن تسهم هذه السفارة الافتراضية في تعميق التفاهم بين شعوب دول الخليج وشعب إسرائيل في مختلف المجالات pic.twitter.com/eaoLyc8fJm — إسرائيل في الخليج (@IsraelintheGulf) February 5, 2019

للخليج.. سفارة افتراضية:

صفحة "إسرائيل في الخليج" عبر تويتر تم تدشينها أصلًا في يوليو/تموز 2013، لكنها توقف عن التغريد منذ 10 ديسمبر/كانون الأول 2014، دون معرفة سبب ذلك.

مع تغريدته التي أعلن عبرها معاودة إطلاق الصفحة، الثلاثاء، أرفق صورة لمعلمين بارزين إسرائيل والإمارات مع كتابة اسم البلدين بالبنط العريض على كل معلم.

أعاد أوفير جندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي للإعلام العربي، قبل ساعات مشاركة الحساب الجديد للسفارة الافتراضية عبر تويتر،" مغردًا إلى المتابعين الخليجيين الأعزاء، تابعوا هذا الحساب المخصص لكم والموجه إليكم بهدف توسيع رقعة الحوار بيننا وبينكم".

إلى المتابعين الخليجيين الأعزاء، تابعوا هذا الحساب المخصص لكم والموجه إليكم بهدف توسيع رقعة الحوار بيننا وبينكم. https://t.co/QzFXhY3tkd — Ofir Gendelman (@ofirgendelman) February 5, 2019

علاقات … رغم عدم وجود سفارات:

لا توجد سفارات إسرائيلية لدى دول الخليج التي تشترط في السنوات الأخيرة حل قضية فلسطين كمدخل لبداية التطبيع، وأكثر من مرة تحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن تنامي العلاقات الإسرائيلية العربية لاسيما في الشهور الأخيرة، دون تعليق من الخليجيين.

في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عزف النشيد الإسرائيلي في إمارة أبو ظبي للمرة الأولى في دولة خليجية، بعد إحراز لاعب الجودو الإسرائيلي ساغي موكي، للميدالية الذهبية في مسابقة "غراند سلام الدولية".

إسرائيل بالعربية، نشرت أمس أيضًا خبرا عن اعتراف إماراتي رسمي بالجالية اليهودية في الإمارات.

نتنياهو زار أيضًا سلطنة عمان، في الشهر ذاته، حيث التقى السلطان قابوس بن سعيد.

التقى الحاخام اليهودي مارك شناير أفراد الجالية اليهودية في دبي وقال ان الاعتراف الرسمي من قبل حكومة الإمارات بالجالية اليهودية لديها سيفتح المجال أمام الجالية اليهود لإقامة كنيس ومطعم يحرص على تقديم الأكل الحلال متوقعا أن ستشهد الجالية ازدهارا في إطار عام التسامح في البلاد 🇦🇪✡ pic.twitter.com/FHRv4vaaGB — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) February 6, 2019

هجوم حاد:

قوبلت تغريدة إعادة إطلاق صفحة إسرائيل بالعربية بهجوم حاد من نشطاء خليجيين.

السعودي محمـد الجـار الله الذي غرد قائلا: التفاهم بين الشعوب لا يكون بهذه السهولة التي تظنون، أنتم محتلون وستبقون في نظرنا هكذا حتى لو حاول كل الكون تجميل صورتكم القبيحة.

الجار الله، أضاف" لا يمكن أن نمد جسور السلام مع (دولة) بنيت على أجساد الشهداء في فلسطين، دولة عصابات لا يمكن أن يحدث معها تفاهم إلا بزوال احتلالها".

لكن قلة من التغريدات أبدت مرونة أكبر فبينما قال البعض إنه يرحب بالتطبيع والسلام، قال آخرون إنه لا تطبيع مع إسرائيل قبل قبولها بمعاهدة السلام العربية.. وتلك أبرز التغريدات:

شعب الخليج لا يعترف بالكيان الغاصب حتى يجري معه حوار، الثقة الزائدة سترد عليكم بالانكسار — Jaafar (@_Jaafaar) February 5, 2019

https://twitter.com/Marwa_Merabet/status/1092892986378211328?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/KGsWkxC9YbDJqzt/status/1092892980103528448?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/KGsWkxC9YbDJqzt/status/1092894755153997825?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/alhajcom7/status/1093048956727234560?ref_src=twsrc%5Etfw

قال تعالى (وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدنا في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا)

أي سيصدر منكم فساد وظلم وبغي يتجاوز كل الحدود، ومع ذلك تلبسون الحق بالباطل كعادتكم

فيجب عليكم التوبة والإيمان بخاتم الأنبياء محمد

﴿عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا﴾ — #قاف_ضاد💦 (@3xwY7zcH461Mccq) February 6, 2019

لا شيئ مع اليهود الا الحرب — Abderrahim benlarhzal (@BENLARH) February 5, 2019

لن يكون هناك حوار ما دمتم علئ ارض فلسطين نقطة — أيمـن عسـيري🖤 (@Prof_Aimanof) February 5, 2019

https://twitter.com/tamninaty/status/1092889741857570817?ref_src=twsrc%5Etfw