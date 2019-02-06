للحوار مع الخليج.. إسرائيل تطلق "سفارة افتراضية" على تويتر

أعلنت إسرائيل إطلاق "سفارة افتراضية" لها في الخليج في ظل ما تعتبره تقاربا كبيرا بدأ ينمو مؤخرا مع دول عربية، وفق ما ذكر حساب إسرائيل بالعربية على تويتر التابع للخارجية الإسرائيلية.
وقال حساب إسرائيل بالعربية على تويتر: يسرنا أن نعلن عن إعادة إطلاق صفحة (إسرائيل في الخليج) بهدف تعزيز الحوار بين إسرائيل وشعوب الخليج، وأضاف "نأمل أن تسهم هذه السفارة الافتراضية في تعميق التفاهم بين شعوب دول الخليج وشعب إسرائيل في مختلف المجالات".
يسرنا أن نعلن عن إعادة إطلاق صفحة "إسرائيل في الخليج" بهدف تعزيز الحوار بين إسرائيل وشعوب الخليج. نأمل أن تسهم هذه السفارة الافتراضية في تعميق التفاهم بين شعوب دول الخليج وشعب إسرائيل في مختلف المجالات pic.twitter.com/eaoLyc8fJm
— إسرائيل في الخليج (@IsraelintheGulf) February 5, 2019
إلى المتابعين الخليجيين الأعزاء، تابعوا هذا الحساب المخصص لكم والموجه إليكم بهدف توسيع رقعة الحوار بيننا وبينكم. https://t.co/QzFXhY3tkd
— Ofir Gendelman (@ofirgendelman) February 5, 2019
التقى الحاخام اليهودي مارك شناير أفراد الجالية اليهودية في دبي وقال ان الاعتراف الرسمي من قبل حكومة الإمارات بالجالية اليهودية لديها سيفتح المجال أمام الجالية اليهود لإقامة كنيس ومطعم يحرص على تقديم الأكل الحلال متوقعا أن ستشهد الجالية ازدهارا في إطار عام التسامح في البلاد 🇦🇪✡ pic.twitter.com/FHRv4vaaGB
— إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) February 6, 2019
شعب الخليج لا يعترف بالكيان الغاصب حتى يجري معه حوار، الثقة الزائدة سترد عليكم بالانكسار
— Jaafar (@_Jaafaar) February 5, 2019
https://twitter.com/Marwa_Merabet/status/1092892986378211328?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/KGsWkxC9YbDJqzt/status/1092892980103528448?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/KGsWkxC9YbDJqzt/status/1092894755153997825?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/alhajcom7/status/1093048956727234560?ref_src=twsrc%5Etfw
قال تعالى (وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدنا في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا)
أي سيصدر منكم فساد وظلم وبغي يتجاوز كل الحدود، ومع ذلك تلبسون الحق بالباطل كعادتكم
فيجب عليكم التوبة والإيمان بخاتم الأنبياء محمد
﴿عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا﴾
— #قاف_ضاد💦 (@3xwY7zcH461Mccq) February 6, 2019
لا شيئ مع اليهود الا الحرب
— Abderrahim benlarhzal (@BENLARH) February 5, 2019
لن يكون هناك حوار ما دمتم علئ ارض فلسطين نقطة
— أيمـن عسـيري🖤 (@Prof_Aimanof) February 5, 2019
https://twitter.com/tamninaty/status/1092889741857570817?ref_src=twsrc%5Etfw
نحن ليس فينا اي عدوه ليهودي في بلاده
نحن لدينا عدوه مع من اغتصب ارضنا وعرضنا من الصهاينه
فلسطين للفلسطينيين كانو يهود مسلمين مسيحيين ملحدين ربوبيين صابئين
ليس لمن لتو مجمعين من اقطار الارض الئ فلسطين واحتلوها
— Adnan Almthany (@Adnan_almthany) February 5, 2019
المجد للمقاومة pic.twitter.com/R5slkhclwQ
— فواز الرويلي (@FawazALrowily7) February 6, 2019