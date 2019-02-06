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سياسة

"حماس": دعوة مصرية للقاء يجمع الفصائل الفلسطينية بالقاهرة

إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" يزور القاهرة
إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" يزور القاهرة
6/2/2019

كشفت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الأربعاء، عن دعوة مصرية جديدة لعقد لقاء يجمع الفصائل الفلسطينية بالقاهرة.

ويأتي الإعلان عن الدعوة المصرية في ظل زيارة وفدين من حركتي "حماس" والجهاد الإسلامي الفلسطينيتين، للقاهرة منذ أربعة أيام.

بيان عضو المكتب السياسي لحماس، حسام بدران:
  • تلقينا دعوة كريمة من الأشقاء في مصر لحضور لقاء في القاهرة يجمع فصائل العمل الوطني.
  • اللقاء يأتي لبحث مواجهة التحديات التي تواجه المشروع الوطني الفلسطيني، وسبل إعادة الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام.
  • الحركة رحبت بهذه الدعوة وتنتظر الترتيبات المتعلقة باللقاء.
  • ولم يصدر عن مصر أو الفصائل الفلسطينية وبخاصة حركة "فتح"، تعليق صحفي، حيال ما أعلنه بدران.
أبرز ما تضمنه لقاء "حماس" والمخابرات المصرية:
  • "حماس" أعلنت أن وفدها الذي يترأسه رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية اجتمع، أمس الثلاثاء، مع رئيس المخابرات المصرية اللواء عباس كامل.
  • حماس: الاجتماع تناول الوضع الداخلي الفلسطيني والأهمية القصوى لاستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية وتحقيق المصالحة والشراكة الوطنية وإنهاء الانقسام وتنفيذ الاتفاقات الموقعة، وبناء مناخ مناسب لحوار وطني فلسطيني شامل.
  • حماس: تطرق الاجتماع أيضًا لضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية تتولى التحضير للانتخابات الشاملة، تتصدى لانفصال الضفة عن غزة وتعزز وحدة الكيان السياسي الفلسطيني من جديد.
المصالحة الفلسطينية:
  • ملف المصالحة الفلسطينية متعثر منذ توقيع حركتي "حماس" و"فتح" اتفاقًا في   أكتوبر/تشرين أول 2017 لتسلم السلطة الفلسطينية إدارة قطاع غزة إلا أن استمرار الخلافات بين الحركتين حال دون تنفيذه.
  • الخلافات التي أدت إلى تعثر ملف المصالحة، نشبت حول عدة قضايا، منها: تمكين الحكومة، وملف موظفي غزة الذين عينتهم حماس أثناء فترة حكمها للقطاع.
  • ويعاني الفلسطينيون من انقسام داخلي منذ منتصف عام 2007، فيما فشلت عدة اتفاقيات في تحقيق المصالحة.
  • مؤخرًا، قرر الرئيس الفلسطيني محمود عباس بدء مشاورات لتشكيل حكومة من فصائل منظمة التحرير بديلًا عن حكومة الوفاق التي شكلت بالاتفاق مع حماس منتصف عام 2014. 
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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