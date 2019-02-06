"حماس": دعوة مصرية للقاء يجمع الفصائل الفلسطينية بالقاهرة

كشفت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الأربعاء، عن دعوة مصرية جديدة لعقد لقاء يجمع الفصائل الفلسطينية بالقاهرة.

ويأتي الإعلان عن الدعوة المصرية في ظل زيارة وفدين من حركتي "حماس" والجهاد الإسلامي الفلسطينيتين، للقاهرة منذ أربعة أيام.

بيان عضو المكتب السياسي لحماس، حسام بدران:

تلقينا دعوة كريمة من الأشقاء في مصر لحضور لقاء في القاهرة يجمع فصائل العمل الوطني.

اللقاء يأتي لبحث مواجهة التحديات التي تواجه المشروع الوطني الفلسطيني، وسبل إعادة الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام.

الحركة رحبت بهذه الدعوة وتنتظر الترتيبات المتعلقة باللقاء.

ولم يصدر عن مصر أو الفصائل الفلسطينية وبخاصة حركة "فتح"، تعليق صحفي، حيال ما أعلنه بدران.

أبرز ما تضمنه لقاء "حماس" والمخابرات المصرية:

"حماس" أعلنت أن وفدها الذي يترأسه رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية اجتمع، أمس الثلاثاء، مع رئيس المخابرات المصرية اللواء عباس كامل.

حماس: الاجتماع تناول الوضع الداخلي الفلسطيني والأهمية القصوى لاستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية وتحقيق المصالحة والشراكة الوطنية وإنهاء الانقسام وتنفيذ الاتفاقات الموقعة، وبناء مناخ مناسب لحوار وطني فلسطيني شامل.

حماس: تطرق الاجتماع أيضًا لضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية تتولى التحضير للانتخابات الشاملة، تتصدى لانفصال الضفة عن غزة وتعزز وحدة الكيان السياسي الفلسطيني من جديد.

المصالحة الفلسطينية: