بومبيو يطمئن حلفاءه والحشد الشعبي يتعهد بعدم التعرض للقوات الأمريكية

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو (الأربعاء) أن الولايات المتحدة "ستواصل قيادة" التحالف الدولي لمكافحة تنظيم الدولة رغم انسحابها المزمع من سوريا.

أبرز تصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو:

الانسحاب الأمريكي من سوريا "ليس نهاية معركة أمريكا" وأطالبهم بتجديد الالتزام بهدف إلحاق الهزيمة النهائية بتنظيم الدولة.

تجمع نحو 79 من شركاء التحالف، في واشنطن لبحث الخطوات المقبلة في الصراع في سوريا.

سنواصل خوض المعركة إلى جانبكم … سحب القوات تغيير تكتيكي بصورة أساسية، وليس تغييرا في المهمة. إنه يمثل ببساطة مرحلة جديدة في معركة قديمة.

رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي في لقاء مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ـ أرشيف

من جهة أخرى قال مصدر سياسي عراقي (الأربعاء) لوكالة الأناضول إن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، حصل على ضمانات من الحشد الشعبي، بعدم التعرض للقوات الأمريكية الموجودة في البلاد.

أبرز تصريحات المصدر العراقي لوكالة الأناضول:

موقف الحشد (قوات شيعية موالية للحكومة) جاء بناءً على تحرك أجراه رئيس الوزراء، لاحتواء أي ردة فعل قد تنجم عن تصريح للرئيس الأمريكي دونالد ترمب، حول مهام قوات بلاده في العراق.

فصائل الحشد الشعبي جميعها اعتبرت تصريح ترمب انتهاكا للسيادة العراقية، وخرقا لبنود الدستور، وتحويل العراق إلى ساحة للصراعات بين واشنطن وخصومها.

رئيس الوزراء طلب من فصائل الحشد الشعبي عدم التصعيد، فيما تعهد بحسم الكثير من الملفات مع الإدارة الأمريكية في زيارته المرتقبة إلى واشنطن (لم يتحدد موعدها بعد).

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