المحكمة العليا في باكستان تطالب الجيش بعدم التدخل في السياسة

وجهت المحكمة العليا في باكستان انتقادات لاذعة للمؤسسة العسكرية ذات النفوذ الواسع ووكالات الاستخبارات، ودعتها للنأي بنفسها عن السياسة في بلد حكمه العسكريون لأكثر من نصف تاريخه.

جاءت هذه الانتقادات القوية وغير المعهودة في حكم للمحكمة اليوم الأربعاء ينتقد دور وكالات الاستخبارات في الاحتجاجات المناهضة للإساءة للإسلام التي شلّت العاصمة لأسابيع عدة عام 2017.

نشرت المحكمة العليا على موقعها الإلكتروني الحكم.

أبرز ما جاء في الحكم

إذا انغمس أي فرد من القوات المسلحة في أي من أشكال السياسة أو محاولة التلاعب بالإعلام فهو يقوّض تماسك ومهنية القوات المسلحة.

دستور باكستان يحظر في شكل قاطع على عناصر القوات المسلحة الانخراط في أي صورة من صور النشاط السياسي.

يتعين على الحكومة وقادة الجيش والقوات الجوية والبحرية اتخاذ إجراءات ضد أي شخص ينتهك القسم بالتزام دستور البلاد.

على كل وكالات الاستخبارات والجناح الإعلامي للجيش عدم تجاوز الصلاحية، ولا يمكنها الحد من حرية التعبير.

الذين يلجأون لتكتيكات مماثلة في ظل اعتقاد خاطئ أنهم يخدمون أهدافا أسمى، يخدعون أنفسهم.

خلفية