الفاتيكان يكشف عن تعرض راهبات للاغتصاب من قبل كهنة وأساقفة

كشف بابا الفاتيكان، فرانسيس، أن العديد من الكهنة والأساقفة اعتدوا على الراهبات وعاملوهن كالعبيد في أحد أديرة الفاتيكان.

أبرز تصريحات البابا لوسائل الإعلام:

البابا بنديكت السادس عشر، اضطر لإغلاق دير للراهبات بالكامل، عقب تعرضهن للاغتصاب من قبل الكهنة.

البابا بنديكت السادس عشر امتلك الشجاعة اللازمة للتخلي عن الرعاية النسائية بسبب أن العبودية سرت بينهن، ووصلت إلى حد عبودية جنسية نظمها رجال الدين.

أقر البابا فرانسيس ولأول مرة بحوادث اغتصاب طالت الراهبات من قبل الكهنة.

الكهنة والأساقفة أهانوا الراهبات.. الكنيسة كانت على علم بهذه المشكلة وتعمل على البحث في حيثيات المسألة.

مسألة اغتصاب الراهبات، كانت دوما معضلة مزمنة، لكنها حصلت ضمن مجموعات محدودة، وفي الغالب كانت حديثة.

الفاتيكان: مسألة اغتصاب الراهبات، وصلت إلى حد العبودية الجنسية

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