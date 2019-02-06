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سياسة|الفاتيكان

الفاتيكان يكشف عن تعرض راهبات للاغتصاب من قبل كهنة وأساقفة

6/2/2019

كشف بابا الفاتيكان، فرانسيس، أن العديد من الكهنة والأساقفة اعتدوا على الراهبات وعاملوهن كالعبيد في أحد أديرة الفاتيكان.

أبرز تصريحات البابا لوسائل الإعلام:
  • البابا بنديكت السادس عشر، اضطر لإغلاق دير للراهبات بالكامل، عقب تعرضهن للاغتصاب من قبل الكهنة.
  • البابا بنديكت  السادس عشر امتلك الشجاعة اللازمة للتخلي عن الرعاية النسائية بسبب أن العبودية سرت بينهن، ووصلت إلى حد عبودية جنسية نظمها رجال الدين.
  • أقر البابا فرانسيس ولأول مرة بحوادث اغتصاب طالت الراهبات من قبل الكهنة.
  • الكهنة والأساقفة أهانوا الراهبات.. الكنيسة كانت على علم بهذه المشكلة وتعمل على البحث في حيثيات المسألة.
  • مسألة اغتصاب الراهبات، كانت دوما معضلة مزمنة، لكنها حصلت ضمن مجموعات محدودة، وفي الغالب كانت حديثة.
الفاتيكان: مسألة اغتصاب الراهبات، وصلت إلى حد العبودية الجنسية
 خلفيات:
  • في نوفمبر/ تشرين ثاني الماضي، شجبت المنظمة الكاثوليكية العالمية للراهبات "ثقافة الصمت والسرية"، التي منعت الراهبات من الإفصاح عما تعرضن له.
  • فيما دانت مجلة "نساء الكنائس في العالم" هذه الإساءات، وذكرت أن الراهبات في بعض الحالات أجبرن على إجهاض حملهن من الكهنة، وهو أمر تحرمه الكنيسة الكاثوليكية.
  • وصل البابا فرانسيس، إلى أبو ظبي الأحد، في زيارة استمرت 3 أيام، هي الأولى من نوعها لرأس الكنيسة الكاثوليكية إلى منطقة الخليج.
  • التقى البابا شيخ الأزهر أحمد الطيب، الإثنين، ووقعا وثيقة بشأن محاربة التطرف، تحمل عنوان "وثيقة الإخوة الإنسانية"، بهدف تبنى "ثقافة الحوار، والتعاون المشترك من منطلق المسؤولية الدينية والأدبية".
  • تعد زيارة البابا، الأولى التي تتزامن فيها زيارة بابوية لأي دولة في العالم مع زيارة أخرى لرمز ديني إسلامي بحجم شيخ الأزهر.
المصدر : وكالات
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