السجن 5 سنوات للأمين العام لحزب نداء تونس.. ما السبب؟

قضت محكمة تونسية، (الأربعاء)، بالسجن 5 سنوات للأمين العام لنداء تونس رجل الأعمال سليم الرياحي في قضية إصداره شيكا دون رصيد، حسب ما أفاد محاميه.
ما القصة؟
- الحكم أصدرته المحكمة الابتدائية غيابيا في تونس العاصمة، نظرا لوجود الرياحي خارج البلاد.
- الحكم قابل للطعن عليه أمام درجات التقاضي الأعلى.
- كما أصدرت المحكمة حكما بفرض غرامة مالية بحق الملياردير، الموجود خارج تونس منذ أشهر، بقيمة 180 ألف دينار تونسي.
تصريحات الطيب بالصادق محامي الرياحي:
- الحكم يرتبط بفترة رئاسة الرياحي للنادي الأفريقي، ما بين عامي 2012 و2017، وخلال فترة تجميد السلطات القضائية لأملاكه عام 2017 للاشتباه بتورطه في قضايا فساد مالي.
- الشيكات قد تم عمل مخالصة بها، موضحا أنه سيجري الطعن في الحكم في مرحلة الاستئناف.
- تم تقديم ما يفيد بعمل مخالصة بالمصاريف والفوائض القانونية وأصل الدين.
خلفيات:
- يتخبط فريق الأفريقي، أحد أعرق أندية تونس، في أزمة ديون مالية كبرى لعدم سداد أجور لاعبين متعاقدين سابقين، تعود إلى فترة رئاسة الرياحي للنادي.
- النادي أصبح مهددا باستمرار بعقوبات من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).
- الرياحي هو رئيس حزب الاتحاد الوطني الحر، الممثل في البرلمان قبل قرار دمجه في حزب حركة نداء وتنصيب الرياحي أمينا عاما له.
- غادر الرياحي البلاد منذ تقديمه شكوى ضد رئيس الحكومة الحالي يوسف الشاهد، لاتهامه بالتدبير لانقلاب والتآمر على رئيس الجمهورية في ديسمبر كانون أول الماضي وهي دعوى رفضها القضاء العسكري.