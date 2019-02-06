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السجن 5 سنوات للأمين العام لحزب نداء تونس.. ما السبب؟

سليم الرياحي رجل الأعمال والأمين العام لحزب نداء تونس
سليم الرياحي رجل الأعمال والأمين العام لحزب نداء تونس
6/2/2019

قضت محكمة تونسية، (الأربعاء)، بالسجن 5 سنوات للأمين العام لنداء تونس رجل الأعمال سليم الرياحي في قضية إصداره شيكا دون رصيد، حسب ما أفاد محاميه.

ما القصة؟
  • الحكم أصدرته المحكمة الابتدائية غيابيا في تونس العاصمة، نظرا لوجود الرياحي خارج البلاد.
  • الحكم قابل للطعن عليه أمام درجات التقاضي الأعلى.
  • كما أصدرت المحكمة حكما بفرض غرامة مالية بحق الملياردير، الموجود خارج تونس منذ أشهر، بقيمة 180 ألف دينار تونسي.      
تصريحات الطيب بالصادق محامي الرياحي:
  • الحكم يرتبط بفترة رئاسة الرياحي للنادي الأفريقي، ما بين عامي 2012 و2017، وخلال فترة تجميد السلطات القضائية لأملاكه عام 2017 للاشتباه بتورطه في قضايا فساد مالي.       
  • الشيكات قد تم عمل مخالصة بها، موضحا أنه سيجري الطعن في الحكم في مرحلة الاستئناف.        
  • تم تقديم ما يفيد بعمل مخالصة بالمصاريف والفوائض القانونية وأصل الدين.      
سليم الرياحي خلال لقاء مع الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي ـ أرشيف
 خلفيات:
  • يتخبط فريق الأفريقي، أحد أعرق أندية تونس، في أزمة ديون مالية كبرى لعدم سداد أجور لاعبين متعاقدين سابقين، تعود إلى فترة رئاسة الرياحي للنادي.
  • النادي أصبح مهددا باستمرار بعقوبات من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).       
  • الرياحي هو رئيس حزب الاتحاد الوطني الحر، الممثل في البرلمان قبل قرار دمجه في حزب حركة نداء وتنصيب الرياحي أمينا عاما له.      
  • غادر الرياحي البلاد منذ تقديمه شكوى ضد رئيس الحكومة الحالي يوسف الشاهد، لاتهامه بالتدبير لانقلاب والتآمر على رئيس الجمهورية في ديسمبر كانون أول الماضي وهي دعوى رفضها القضاء العسكري.  
المصدر : وكالات
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