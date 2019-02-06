السجن 5 سنوات للأمين العام لحزب نداء تونس.. ما السبب؟

قضت محكمة تونسية، (الأربعاء)، بالسجن 5 سنوات للأمين العام لنداء تونس رجل الأعمال سليم الرياحي في قضية إصداره شيكا دون رصيد، حسب ما أفاد محاميه.

ما القصة؟

الحكم أصدرته المحكمة الابتدائية غيابيا في تونس العاصمة، نظرا لوجود الرياحي خارج البلاد.

الحكم قابل للطعن عليه أمام درجات التقاضي الأعلى.

كما أصدرت المحكمة حكما بفرض غرامة مالية بحق الملياردير، الموجود خارج تونس منذ أشهر، بقيمة 180 ألف دينار تونسي.

تصريحات الطيب بالصادق محامي الرياحي:

الحكم يرتبط بفترة رئاسة الرياحي للنادي الأفريقي، ما بين عامي 2012 و2017، وخلال فترة تجميد السلطات القضائية لأملاكه عام 2017 للاشتباه بتورطه في قضايا فساد مالي.

الشيكات قد تم عمل مخالصة بها، موضحا أنه سيجري الطعن في الحكم في مرحلة الاستئناف.

تم تقديم ما يفيد بعمل مخالصة بالمصاريف والفوائض القانونية وأصل الدين.

سليم الرياحي خلال لقاء مع الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي ـ أرشيف

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