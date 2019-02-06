الرئيس الإيراني يبدي استعداده لقبول "توبة" أمريكا

قال الرئيس الايراني حسن روحاني الأربعاء أن إيران مستعدة لقبول "توبة" الولايات المتحدة بغرض إقامة "علاقات ودية" معها.

جاء ذلك في خطاب أمام ممثلي البعثات الدبلوماسية الأجنبية في طهران بمناسبة إحياء الذكرى الأربعين للثورة الإسلامية في إيران.

أبرز ما ورد في خطاب روحاني:

إن نهجنا يقوم على بناء علاقات ودية مع العالم بأسره.

أمريكا إذا تابت واعتذرت عن تدخلاتها السابقة في إيران وأبدت استعدادها للاعتراف بعظمة ورِفعة الأمة الإيرانية وثورتها الاسلامية العظيمة، نحن دائما على استعداد لقبول توبتها بصرف النظر عن كل الظلم الذي تسببت فيه لنا لسنوات.

لقد فشلت أمريكا دوما في مؤامراتها ضد الجمهورية الإسلامية مثل التقسيم والإنقلاب والحرب والحظر.

الاتفاق النووي رمز لالتزام إيران بالاتفاقيات الدولية، وقد جعلنا إلتزاماتنا أكثر دقة وأفضل من الآخرين.

خلفيات:

قطعت إيران والولايات المتحدة علاقاتهما الدبلوماسية في 1980.

في 2009 كان الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما توجه بكلمة للشعب الايراني لمناسبة عيد النوروز، وقال للمرة الاولى أن يده ممدودة لجمهورية إيران.

وكان أوباما أول رئيس أمريكي مباشر يقر في حزيران/يونيو 2009 بان واشنطن "قامت بدور" في انقلاب 1953 الذي أطاح "الحكومة الايرانية المنتخبة ديمقراطيا" لكن دون أن يقدم اعتذارا لإيران.

غير أن هذا الخطاب تلاشى مع تولي دونالد ترمب الرئاسة والذي اعتمد خطابا معاديا لإيران وسحب بلاده من الاتفاق النووي المبرم معها في 2015.

ترمب قام بإلغاء الاتفاق النووي مع إيران وتعهد بفرض عقوبات عليها

الاتفاق النووي: