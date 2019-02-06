البحريني "حكيم العريبي".. بين قوانين تايلاند ومناشدات أستراليا

دافعت تايلاند اليوم عن إلقاء القبض على لاعب كرة القدم البحريني حكيم العريبي الذي يتمتع بوضعية اللاجئ بأستراليا، وقالت إنها احتجزته فقط بعدما أرسلت السلطات الأسترالية "نشرة حمراء".

وأثارت قضية العريبي انتقادات دولية بينما تنظر محكمة تايلاندية طلبًا من البحرين لتسليمه لتنفيذ حكم بالسجن لمدة عشر سنوات يتعلق بانتفاضات الربيع العربي في عام 2011، في وقت ينفي العريبي التهم، الموجهة إليه من قبل سلطات البحرين.

نزاع بين دولتين على احتجاز السيد حكيم!

وزارة الخارجية التايلاندية، حدّثت بيانًا سابقًا حول قضية العريبي في وقت مبكر، اليوم الأربعاء، ووصفت القضية بأنها "نزاع بين دولتين على احتجاز السيد حكيم".

الخارجية التايلاندية أضافت أن تايلاند لم تنخرط في القضية إلا "عن طريق الصدفة" بعد أن أبلغ مكتب للشرطة الأسترالية مختصا بشؤون الإنتربول السلطات التايلاندية بأن العريبي قد استقل طائرة إلى بانكوك وأنه مُدرج على "النشرة الحمراء" للمنظمة بطلب من البحرين.

البيان أوضح "استغرق الأمر عدة أيام بعد وصول السيد حكيم قبل أن تبلغنا السلطات الأسترالية بأن النشرة الحمراء أُلغيت" مضيفًا أنه " في ذلك الوقت كانت قد بدأت الإجراءات القانونية في تايلاند فيما يتعلق بالسيد حكيم ولم يكن ممكنًا التراجع عنها".

أُلقي القبض على العريبي في مطار بانكوك الدولي في نوفمبر/تشرين الثاني عندما سافر من أستراليا إلى تايلاند مع زوجته لقضاء شهر العسل.

العريبي (25 عامًا) يقول إنه سيتعرض للتعذيب إذا أُعيد إلى البحرين. ويقول إنه يريد فقط العودة إلى أستراليا التي يعيش فيها منذ عام 2014 ويلعب فيها مع نادي لكرة القدم بمدينة ملبورن.

بعد 40 يوما على اعتقال لاعب الكرة البحراني حكيم العريبي من قبل السلطات التايلاندية التقت وفود رياضية دولية مع سلمان آل خليفة، في الامارات رئيس الاتحاد الأسيوي لكرة القدم وطلبت منه اعلان موقف رسمي يطالب باطلاق سراح العريبي، وكان مترددا كثيرا في موقفه. موقف مشين#Bahrain — Saeed Shehabi (@SaeedShehabi) January 9, 2019

أستراليا تدعو تايلاند لاستخدام سلطة تقديرية:

ملايين المتابعين و المعجبين بالاندية الرياضية و اللاعبين العالميين قد عرفو بقضية #حكيم_العريبي و قضية تعرضه للتعذيب في سجون #البحرين . كل الملايين الذي أهدرها الملك على شركات العلاقات العامة في أوربا و في دول الغرب لتحسين صورة نظامه القبيحة قد ذهبت هباء منثورا #SaveHakeem pic.twitter.com/3zJe40EyKm — S.Yousif Almuhafdah 🇧🇭🇩🇪 (@SAIDYOUSIF) February 6, 2019

دعا رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون مجددًا إلى إطلاق سراح العريبي و إعادته إلى استراليا، وقال إنه "منزعج" من رؤية صور للعريبي وهو مكبل في أصفاد لدى وصوله إلى محكمة في وقت سابق هذا الأسبوع.

وزيرة الشؤون الخارجية الأسترالية "ماريس بين" دعت السلطات التايلاندية لاستخدام سلطتها التقديرية في قضية العريبي.

الوزيرة قالت لهيئة الإذاعة الأسترالية "بالنظر إلى أنه مقيم دائم في بلادنا، وفي طريقه إلى الحصول على الجنسية، فقد شجعنا الحكومة البحرينية على عدم المضي قدما في طلب التسليم، وشجعنا الحكومة التايلاندية على ممارسة السلطة التقديرية التي تتوفر لها".

مكتب الشؤون الداخلية الأسترالي كان قد أكد في ديسمبر/كانون الأول أن الشرطة الاتحادية نصحت السلطات التايلاندية بأن شخصًا على النشرة الحمراء في طريقه إلى تايلاند، لكنه لم يذكر ما إذا كان المكتب على علم بأن العريبي يتمتع بوضعية لاجئ.

العريبي أُدين بإتلاف مركز للشرطة في بلده عام 2011 وحُكم عليه بالسجن عشرة أعوام غيابيًا، وينفي العريبي ارتكاب أي مخالفات قائلًا إنه كان يلعب في مباراة مذاعة على الهواء في ذلك الوقت.

منظمة هيومان رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان ومقرها نيويورك تقول إن العريبي تعرض للتعذيب على يد السلطات البحرينية بسبب الأنشطة السياسة لشقيقه خلال انتفاضة الربيع العربي عام 2011.

العريبي قد يظل سجينا في تايلاند حتى أغسطس: