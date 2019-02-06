الإمارات: الشاب البريطاني المعتقل أصاب نفسه للفت أنظار الإعلام

نفت السفارة الإماراتية في بريطانيا الأربعاء توقيف بريطاني في الإمارات لارتدائه قميص منتخب قطر لكرة القدم، موضحة أنه معتقل للإدلاء بإفادات كاذبة ولطلب مساعدة الشرطة لأسباب غير صحيحة

بيان السفارة الإماراتية في بريطانيا:

تواصلنا مع السلطات في إمارة الشارقة وأفادتها بأن المواطن البريطاني علي عيسى أحمد يحمل الجنسيتين البريطانية والسودانية.

الشاب البريطاني قدم إلى مركز الشرطة في الشارقة في يناير/كانون ثاني الماضي مدعيا أنه تعرض للإيذاء والضرب من جانب مشجعي المنتخب الإماراتي لتشجيعه منتخب قطر في كأس آسيا.

الشرطة اصطحبت الشاب البريطاني إلى المستشفى حيث وقع الكشف عليه من قبل طبيب وخلص إلى أن الإصابات الموجودة فيه لا تتفق مع الإفادة التي قدمها للأحداث وأنه يبدو أنه من تسبب في هذه الإصابات لنفسه.

وجهت اتهامات للشاب البريطاني في 24 يناير/كانون الثاني الماضي بإضاعة وقت الشرطة والبلاغ الكاذب.

اعترف الشاب بالجرائم وحاليا تنظر المحاكم الإماراتية في القضية.

تصريحات مسؤول إماراتي نقلها بيان السفارة:

نتواصل مع سفارة المملكة المتحدة ويجري اتباع الإجراءات القانونية. السيد أحمد يتحدث اللغة العربية ويدرك تماما الموقف الذي وضع نفسه فيه.

بشكل قاطع، لم يلق القبض على الشاب البريطاني لارتدائه قميص منتخب قطر.

هذا مثال على شخص يسعى لجذب أنظار وسائل الإعلام وتضييع وقت الشرطة.

A statement by UAE Embassy on Ahmed Ali Issa case pic.twitter.com/BUTzUjBEJx — UAE Embassy UK (@UAEEmbassyUK) February 5, 2019

رواية الأصدقاء والصحافة البريطانية

أفادت تقارير إخبارية بريطانية بأن السلطات في الإمارات اعتقلت مشجع كرة بريطاني وتحتجزه بعد ارتدائه قميص المنتخب القطري خلال حضوره لمباراة لقطر في كأس آسيا الذي أقيم بالإمارات.

أوردت صحيفة "الغارديان" البريطانية تقريرا سردت فيه وقائع اعتقال الشاب البريطاني خلال البطولة التي فازت بها قطر.

الشاب علي عيسى أحمد/26 عاما/ مواطن بريطاني من مشجعي فريق أرسنال وسافر إلى الإمارات في يناير/كانون الثاني الماضي لقضاء عطلة.

الشاب البريطاني خلال عطلته ذهب لمتابعة المباراة بين قطر والعراق في كأس آسيا يوم 22 يناير/كانون الثاني.

علي كان يرتدي قميص المنتخب القطري وفوجئ عقب المباراة باعتقاله من جانب الشرطة الإماراتية وتعرضه للضرب المبرح ثم أطلقت سراحه بعد ذلك.

توجه الشاب البريطاني لقسم الشرطة لتقديم بلاغ بالواقعة.

اعتقلته السلطات في قسم الشرطة ووجهت له تهما بتقديم ادعاءات كاذبة ضد عناصر الأمن الإماراتي.

أجرى الشاب البريطاني مكالمة هاتفية في 31 يناير/كانون الثاني بعد اعتقاله بعدة أيام.

اتصل الشاب البريطاني بصديق له وأخبره بالواقعة وبدا مرعوبا خلال المكالمة لجلوس أفراد من الأمن بجواره.

تواصل صديقه على الفور مع الخارجية البريطانية.

الصحيفة نقلت عن وزارة الخارجية البريطانية قولها إنها على علم باعتقال شاب بريطاني في الإمارات وإنها تتواصل مع السلطات المحلية هناك، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

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