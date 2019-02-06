إيطاليا تدعم "السترات الصفراء" وبرلمان فرنسا يمرر قانونا لكبحهم

مرر البرلمان الفرنسي مشروع قانون يهدف لتحجيم الاحتجاجات العنيفة ردًا على مظاهرات حركة "السترات الصفراء" الشعبية المناهضة للحكومة والمستمرة منذ ثلاثة أشهر.

ويمنع القانون المحتجين من تغطية وجوههم ويمنح الشرطة سلطات أقوى لاعتقال مثيري المشكلات المحتملين من داخل المظاهرات، كما أنه يعطي السلطات المحلية حق منع احتجاجات الأفراد.

ومن المقرر الآن مناقشة مشروع القانون في المجلس الأعلى للبرلمان لكن سيكون للجمعية الوطنية القول الفصل.

كبت الحريات المدنية:

رغم الانتقادات بأن هذا القانون ربما يكبت الحريات المدنية، فقد مررت الجمعية الوطنية هذا القانون بموافقة 387 صوتا في مقابل 92، وذلك بفضل الأغلبية المريحة التي يتمتع بها حزب الرئيس إيمانويل ماكرون (الجمهورية إلى الأمام) في البرلمان.

حركة السترات الصفراء تشكلت في نوفمبر/تشرين الثاني في صورة احتجاج على ضرائب الوقود ثم تحولت إلى احتجاج أوسع على عدم المساواة ورئاسة ماكرون للبلاد.

الحركة اكتسبت اسمها من السترات الصفراء العاكسة التي يحملها، عادة سائقو السيارات داخل مركباتهم في فرنسا.

في بداية الاحتجاجات، عاث مثيرو الشغب فسادا في شوارع باريس حيث أضرموا النيران في سيارات وحطموا متاجر راقية وشوهوا قوس النصر في أسوأ أحداث من نوعها تشهدها العاصمة الفرنسية منذ انتفاضة للطلبة عام 1968.

احتجاجات السترات الصفراء، التي شابتها أحداث عنف، شكلت منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي تحديا سياسيا أمام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي انحسر تأييد قاعدة الناخبين الفرنسيين لأجندته الإصلاحية.

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