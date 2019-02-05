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سياسة

مستشار أردوغان: المصري المرحل لم يتقدم بطلب لجوء إنساني لتركيا

5/2/2019

قال ياسين أقطاي، مستشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن الشاب المصري المرحل إلى القاهرة لم يتقدم بأي طلب لجوء إنساني في تركيا عند توقيفه في مطار إسطنبول.

جاءت تصريحات أقطاي خلال مداخلة هاتفية مع "المسائية" بالجزيرة مباشر.

أبرز تصريحات أقطاي
  • الشاب المصري المرحل محمد عبد الحفيظ لم يتقدم بأي طلبات لجوء إنساني إلى تركيا.
  • الشاب المصري لم يخبر سلطات المطار أنه يواجه أحكاما بالإعدام في مصر.
  • عبد الحفيظ قدم بتأشيرة غير صالحة لدخول تركيا.
  • سلطات إسطنبول أوقفت 8 من الموظفين في المطار وبدأت تحقيقا في الواقعة.
  • موقف تركيا لم يتغير من سلطات الانقلاب في مصر.
  • السياسة التركية لم تتغير تجاه الأحكام القضائية الجائرة في مصر.
  • الاهتمام منصب الآن على ألا تتكرر حوادث مثل هذه.
خلفية
  • قامت قوات الأمن في مطار أتاتورك الدولي في إسطنبول بترحيل عبد الحفيظ إلى مصر بتاريخ 18 يناير/ كانون الثاني الماضي.
  • عبد الحفيظ حكم عليه "غيابيا" بالإعدام في قضية اغتيال النائب العام المصري هشام بركات.
  • ترحيل عبد الحفيظ أثار جدلا وتخوفات كبيرة بين المصريين المقيمين في تركيا، مطالبين السلطات التركية بالتحقيق والشفافية في الواقعة.
  • منذ الانقلاب العسكري في مصر عام 2013 يعيش الآلاف من المصريين المعارضين للنظام الحاكم في مصر بتركيا ومنهم من صدرت ضده أحكام قضائية غيابية.
المصدر : الجزيرة مباشر
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