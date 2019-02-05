شاهد: لحظات تدمي القلوب لطفل سوري يمسح دموع أمّه المريضة

أثار مشهد مؤثر عرضته شاشة الجزيرة مباشر لـ"طفل سوري يمسح دموع والدته المريضة"، مشاعر الآلاف على منصات التواصل الاجتماعي.

وجاء المقطع المُبكي ضمن فقرة "حكاية"، ويحكي قصة السيدة السورية فاطمة الحلبي التي فقدت أحد أطرافها في قصف لطيران النظام.

وفاطمة أم لتسعة أطفال وتعاني من عدم وجود معيل، بالإضافة إلى صعوبة توفير سبل العيش الكريم.

وانهالت دموع فاطمة حين تحدث طفلها عن أمنيته في أن تستعيد أمه عافيتها لتهتم به وأشقائه.

وجاء رد فعل الطفل "بريئًا" مثله، فارتمي في أحضان والدته وبكى وهو يمسح دموعها بيده الصغيرة.

وفاطمة ليست وحدها من فقدت أحد أطرافها أو كليهما، وإنما ينضم إليها الآلاف ممن سلبتهم غارات نظام الأسد وحلفائه، صحتهم وعائلاتهم وأرضهم وبيوتهم، وحرمتهم من حقهم في الحياة بأمان وحرية.