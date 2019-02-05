"حماس" و"الجهاد" تدعوان لتشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية

دعت حركتا المقاومة الإسلامية "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، اليوم الثلاثاء، إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية تتولى إجراء انتخابات شاملة بالتوافق.

جاء هذا في بيان مشترك صدر عن الحركتين عقب اجتماع لقيادتيهما اليوم على هامش زيارة وفدين رفيعين منهما للعاصمة المصرية القاهرة، بحثا خلالها تطورات القضية الفلسطينية والتحديات التي تواجهها.

أبرز ما ورد في بيان الحركتين:

الاجتماع أكد على ضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية تتولى إجراء انتخابات فلسطينية شاملة، بالتوافق بين جميع الفصائل وصولًا إلى تحقيق الشراكة الوطنية وإعادة ترتيب البيت الفلسطيني.

نؤكد على ضرورة استعادة الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام على قاعدة الشراكة الوطنية لمواجهة صفقة القرن وإسقاطها.

نحذر من تبديد الوقت في تجارب ومقترحات تطيل زمن الانقسام. (في إشارة إلى سعي الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى تشكيل حكومة جديدة تقتصر على فصائل منظمة التحرير).

نؤكد على أهمية استمرار مسيرات العودة في قطاع غزة والمتواصلة أسبوعيًا منذ نهاية مارس/ آذار 2018، كفعل جماهيري شعبي، والسعي بالتوافق على تطويرها بما يخدم الشعب الفلسطيني ويحقق أهدافه والعمل على استنزاف العدو الإسرائيلي ومنعه من التقاط أنفاسه.

نوجه الشكر لمصر على دورها في تخفيف الحصار عن كاهل أهلنا في قطاع غزة، واستعدادها لتقديم تسهيلات تحسن من ظروف سفرهم.

في القاهرة: