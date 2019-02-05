جنرال أمريكي: نحقق في وصول أسلحة للقاعدة من خلال السعودية والإمارات

قال جنرال أمريكي بارز إن الولايات المتحدة لم تخول الإمارات والسعودية بيع أو إيصال السلاح لطرف ثالث باليمن، وذلك في رده على تقارير بشأن وصول أسلحة أمريكية لتنظيم القاعدة في اليمن.

وأدلى الجنرال جوزيف فوتيل، قائد القيادة المركزية الأمريكية، بتصريحاته خلال جلسة استماع أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ الأمريكي.

أبرز تصريحات فوتيل

لم نخول الإمارات والسعودية بيع أو إيصال السلاح لطرف ثالث في اليمن.

نحقق بشأن وصول أسلحة أمريكية للأطراف في اليمن عن طريق السعودية والإمارات.

لدينا آليات للمراقبة والتقييم لضمان عدم إساءة استخدام أسلحتنا.

اتفقنا مع السعودية والإمارات على دفع تكاليف متأخرة مقابل إمداد طائراتهم في اليمن بالوقود.

ندعو التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن للالتزام بالمبادئ والمعايير الدولية.

وقف إطلاق النار في الحديدة بـاليمن أمر جيد ونتمنى أن يتم معالجة الأزمة الإنسانية هناك.

اليمن يعيش كارثة إنسانية وهناك جهود تبذل من أجل حل هذه الأزمة.

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