جنرال أمريكي: نحقق في وصول أسلحة للقاعدة من خلال السعودية والإمارات

قال جنرال أمريكي بارز إن الولايات المتحدة لم تخول الإمارات والسعودية بيع أو إيصال السلاح لطرف ثالث باليمن، وذلك في رده على تقارير بشأن وصول أسلحة أمريكية لتنظيم القاعدة في اليمن.
وأدلى الجنرال جوزيف فوتيل، قائد القيادة المركزية الأمريكية، بتصريحاته خلال جلسة استماع أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ الأمريكي.
أبرز تصريحات فوتيل
- لم نخول الإمارات والسعودية بيع أو إيصال السلاح لطرف ثالث في اليمن.
- نحقق بشأن وصول أسلحة أمريكية للأطراف في اليمن عن طريق السعودية والإمارات.
- لدينا آليات للمراقبة والتقييم لضمان عدم إساءة استخدام أسلحتنا.
- اتفقنا مع السعودية والإمارات على دفع تكاليف متأخرة مقابل إمداد طائراتهم في اليمن بالوقود.
- ندعو التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن للالتزام بالمبادئ والمعايير الدولية.
- وقف إطلاق النار في الحديدة بـاليمن أمر جيد ونتمنى أن يتم معالجة الأزمة الإنسانية هناك.
- اليمن يعيش كارثة إنسانية وهناك جهود تبذل من أجل حل هذه الأزمة.
خلفية
- نشرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية تقريرا ذكرت فيه أن السعودية والإمارات قامتا بتسليم أسلحة أمريكية إلى مقاتلين على علاقة بتنظيم القاعدة في اليمن في مخالفة لاتفاقات البيع.
- اتفاقات بيع الأسلحة الأمريكية تشترط الحصول على موافقة واشنطن قبل بيع أو إهداء الأسلحة الأمريكية إلى طرف ثالث.
- التقرير: السعودية والإمارات استخدمتا الأسلحة الأمريكية لشراء ولاء المليشيات والقبائل.
- التقرير رصد عدة حالات لتسليم أسلحة ومدرعات أمريكية إلى لواء أبو العباس، وهو مليشيا على علاقة بالقاعدة، عام 2015.
- في عام 2017، وضعت الإدارة الأمريكية أبو العباس على قوائم الإرهاب الخاصة بها.
- بالرغم من الخطوة الأمريكية، مازال لواء أبو العباس يتمتع بدعم وتمويل التحالف الذي تقوده السعودية.
- تم ضم لواء أبو العباس إلى الجيش اليمني التابع للرئيس عبد ربه منصور هادي ضمن قوات اللواء 35.
- نقل التقرير عن مصادر محلية في مدينة تعز أن التحالف قام عام 2015 بعملية إسقاط جوي لشحنة من صواريخ تاو الأمريكية المضادة للدروع في الجبهة التي ينشط فيها مقاتلون مرتبطون بتنظيم القاعدة.
- التقرير رصد أيضًا تسليم الإمارات عربات مدرعة مضادة للعبوات الناسفة إلى لواء العمالقة، الذي يتشكل من "سلفيين متشددين".
- بعض العربات كانت تحمل ملصقات توضح شحنها من تكساس في الولايات المتحدة إلى أبوظبي في الإمارات.
- بتتبع الأرقام المسلسلة لعدد من العربات، تبين أنها بيعت في الأصل إلى الإمارات.