تقرير: إيران والقاعدة يحصلان على أسلحة أمريكية من التحالف باليمن
5/2/2019
كشف تقرير لشبكة "سي إن إن" أن السعودية والإمارات قامتا بتسليم أسلحة أمريكية إلى مقاتلين على علاقة بتنظيم القاعدة في اليمن في مخالفة لاتفاقات البيع.
أهم ما جاء في التقرير:
اتفاقات بيع الأسلحة الأمريكية تشترط الحصول على موافقة واشنطن قبل بيع أو إهداء الأسلحة الأمريكية إلى طرف ثالث.
السعودية والإمارات استخدمتا الأسلحة الأمريكية لشراء ولاء المليشيات والقبائل.
التقرير رصد عدة حالات لتسليم أسلحة ومدرعات أمريكية إلى لواء أبو العباس، وهو مليشيا على علاقة بالقاعدة، عام 2015.
في عام 2017، وضعت الإدارة الأمريكية أبو العباس على قوائم الإرهاب الخاصة بها.
بالرغم من الخطوة الأمريكية، مازال لواء أبو العباس يتمتع بدعم وتمويل التحالف الذي تقوده السعودية.
تم ضم لواء أبو العباس إلى الجيش اليمني التابع للرئيس عبد ربه منصور هادي ضمن قوات اللواء 35.
نقل التقرير عن مصادر محلية في مدينة تعز أن التحالف قام عام 2015 بعملية إسقاط جوي لشحنة من صواريخ تاو الأمريكية المضادة للدروع في الجبهة التي ينشط فيها مقاتلون مرتبطون بتنظيم القاعدة.
التقرير رصد أيضًا تسليم الإمارات عربات مدرعة مضادة للعبوات الناسفة إلى لواء العمالقة، الذي يتشكل من سلفيين متشددين.
بعض العربات كانت تحمل ملصقات توضح شحنها من تكساس في الولايات المتحدة إلى أبوظبي في الإمارات.
بتتبع الأرقام المسلسلة لعدد من العربات، تبين أنها بيعت في الأصل إلى الإمارات.
في حين رفض المسؤولون السعوديون التعليق، نقل التقرير عن مسؤول إماراتي بارز قوله إن "لواء العمالقة جزء من القوات اليمنية" وتحت الإشراف المباشر للإمارات، نافيًا أن يكون هناك انتهاك لاتفاقات البيع.
التقرير نقل عن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية جوني مايكل أن "الولايات المتحدة لم تصرح للمملكة العربية السعودية أو للإمارات بنقل أو تسليم أي معدات للأطراف في اليمن".
المتحدث أشار إلى أن هناك تحقيقًا جاريًا في "خرق اتفاقات البيع لطرف ثالث من جانب حلفاء أو شركاء" الولايات المتحدة.
التقرير رصد استيلاء جماعة الحوثي على عربات أمريكية مدرعة مضادة للعبوات الناسفة.
التكنولوجيا المستخدمة في تصنيع العربات تعد من الأسرار العسكرية الحساسة نظرا لأن العبوات الناسفة تسببت في سقوط أكبر عدد من القتلى في صفوف الجيش الأمريكي في العراق وأفغانستان.
بحسب الرقم المسلسل لإحدى العربات التي استولت عليها جماعة الحوثي، إنها كانت ضمن صفقة اشترتها الإمارات مقابل 2.5 مليار دولار، وتنص بنود اتفاق البيع على أن تأكيد أن توفر الدولة التي اشترت العربات "أقصى درجات الحماية للتكنولوجيا الحساسة" كما توفرها الولايات المتحدة.
التقرير نقل عن عضو في وحدة سرية ضمن جماعة الحوثي يطلق عليها "قوى الأمن الوقائي"، أن عناصر من المخابرات الإيرانية وخبراء من حزب الله فحصوا كافة الأسلحة الأمريكية التي تم الاستيلاء عليها لمعرفة مكوناتها وطرق تصنيعها وكيفية عملها.
التقرير قال إن وحدة الأمن الوقائي تشرف على تبادل ونقل التكنولوجيا العسكرية من وإلى إيران.
عضو في المجلس السياسي لجماعة الحوثي أكد لـ"سي إن إن" وجود العربات المدرعة في حوزة الجماعة، لكنه نفى وجود وحدة الأمن الوقائي.
حسب تقرير لمنظمة أبحاث الأسلحة في النزاعات، تقوم قوات الحوثي بإنتاج العبوات الناسفة على نطاق واسع لم يسبقها فيه سوى تنظيم الدولة.
المنظمة التي تقوم بتتبع شحنات الأسلحة في مناطق النزاعات، كشفت عن موجود مكونات إيرانية في العبوات الناسفة التي تنتج في اليمن.