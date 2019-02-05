تقرير: إيران والقاعدة يحصلان على أسلحة أمريكية من التحالف باليمن

كشف تقرير لشبكة "سي إن إن" أن السعودية والإمارات قامتا بتسليم أسلحة أمريكية إلى مقاتلين على علاقة بتنظيم القاعدة في اليمن في مخالفة لاتفاقات البيع.

أهم ما جاء في التقرير:

اتفاقات بيع الأسلحة الأمريكية تشترط الحصول على موافقة واشنطن قبل بيع أو إهداء الأسلحة الأمريكية إلى طرف ثالث.

السعودية والإمارات استخدمتا الأسلحة الأمريكية لشراء ولاء المليشيات والقبائل.

التقرير رصد عدة حالات لتسليم أسلحة ومدرعات أمريكية إلى لواء أبو العباس، وهو مليشيا على علاقة بالقاعدة، عام 2015.

في عام 2017، وضعت الإدارة الأمريكية أبو العباس على قوائم الإرهاب الخاصة بها.

بالرغم من الخطوة الأمريكية، مازال لواء أبو العباس يتمتع بدعم وتمويل التحالف الذي تقوده السعودية.

تم ضم لواء أبو العباس إلى الجيش اليمني التابع للرئيس عبد ربه منصور هادي ضمن قوات اللواء 35.

نقل التقرير عن مصادر محلية في مدينة تعز أن التحالف قام عام 2015 بعملية إسقاط جوي لشحنة من صواريخ تاو الأمريكية المضادة للدروع في الجبهة التي ينشط فيها مقاتلون مرتبطون بتنظيم القاعدة.

قافلة عسكرية مدعومة من الإمارات في اليمن (الأوربية)