تعرف على أصغر مخيم للاجئين السوريين في لبنان

على مسافة ليست بعيدة عن منتجع فاريا الفاخر للتزلج في أعلى جبل لبنان، تقع قرية "عشقوت" التي تضم واحدًا من أصغر مخيمات اللاجئين السوريين في لبنان.

التفاصيل:

عام 2015، وفد إلى المنطقة بضع عشرات من اللاجئين السوريين وأقاموا مخيمهم الصغير.

سكان هذا التجمع، غير الرسمي، وصل إلى 42 شخصًا هذا العام.

من أنشأوا المخيم فروا من مدينة حلب السورية عام 2014، واتجهوا وقتها إلى مخيم في وادي البقاع.

لكن الوضع هناك كان مأساويًا كما يقول علاء الحميدي أحد سكان مخيم عشقوت.

علاء قال لـ"الجزيرة" إن الحياة في مخيم قليل الكثافة أكثر "أمنًا" خاصة للنساء، إذ أصبح بإمكانهن التحرك بحرية وقضاء الوقت خارج الخيام.

اللاجئون كانوا يأملون في أن يكون الوضع من الناحية الاقتصادية في عشقوت أفضل من الوضع في وادي البقاع.

مثل باقي سكان المخيم، يعمل علاء في حقول الطماطم لستة أشهر، أما النصف الثاني من العام فيقضيه في انتظار أن تذوب الثلوج التي تغطي الحقول.

العاصفة الثلجية نورما دمرت خيام اللاجئين بعشقوت (الجزيرة)

العمل في الحقول هو الطريقة الوحيدة التي يمكن لهذا التجمع الصغير الحصول عن طريقها على أموال تكفي لمواجهة الحياة ويسددون بها إيجار الأرض التي أقاموا فوقها ثمانية خيام تؤويهم.

لابد أن يحصل اللاجئون السوريون في لبنان على ترخيص للعمل في قطاعي الزراعة والتشييد.

سكان المخيم يقولون إن المفوضية السامية للاجئين التابعة للأمم المتحدة لم تساعدهم خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

لدى وصولهم إلى الموقع، حصل السكان على المواد اللازمة لإقامة مخيماتهم، لكنهم يطالبون بالحصول على مواد لتجديد خيامهم بعد أن تسببت العاصفتان الثلجيتان اللتان ضربتا لبنان الشهر الماضي، بالإضافة إلى الأمطار والثلوج، في أضرار بالغة بالمخيمات.

راتب الحميدي، شقيق علاء الأكبر، قال إن خيمته انهارت فوق رؤوس عائلته، التي تتكون من أربعة أشخاص خلال العاصفة نورما.

سكان المخيم ساعدوا راتب في إعادة بناء خيمته، لكنه يقول إن هناك المزيد للقيام به لحماية البناء الهش من السقوط والانهيار.

حسب المفوضية السامية للاجئين التابعة للأمم المتحدة، تضرر أكثر من 22 ألف شخص من اللاجئين نتيجة للعاصفة نورما.

المفوضية قالت إن مخيمات اللاجئين انهارت أو أغرقتها مياه الأمطار والصرف الصحي القادمة من خزانات الصرف القريبة.

تضرر أكثر من 22 ألف شخص من اللاجئين نتيجة للعاصفة نورما (الجزيرة)