تركيا توقف 8 من الشرطة عن العمل بسبب ترحيل مصري محكوم بالإعدام

أعلنت ولاية إسطنبول، الإيقاف المؤقت عن العمل بحق 8 من أفراد الشرطة بمطار "أتاتورك" الدولي، في إطار التحقيقات الجارية بخصوص إرسال الشاب المصري محمد عبد الحفيظ حسين إلى بلاده.

أبرز ما ورد في بيان صادر عن ولاية إسطنبول:

الولاية قامت بتشكيل لجنة يرأسها نائب الوالي، للتحقيق في عملية إرسال "عبد الحفيظ" إلى مصر.

الولاية قررت "ايقاف 8 من أفراد الشرطة مؤقتا عن مهامهم في قسم التدقيق بالجوازات في مطار أتاتورك الدولي.

الإيقاف جاء لسلامة التحقيق في مسألة إرسال الشاب المصري إلى بلاده.

#تركيا.. إيقاف 8 شرطيين عن العمل على خلفية إرسال مصري لبلاده

أعلنت ولاية إسطنبول عن تشكيل لجنة يرأسها نائب الوالي للتحقيق في عملية إرسال الشاب المصري محمد عبد الحفيظ حسين إلى بلادهhttps://t.co/AcfIghkc2O — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) February 5, 2019

خلفيات:

قامت قوات الأمن في مطار أتاتورك الدولي في إسطنبول بترحيل عبد الحفيظ إلى مصر بتاريخ 18 يناير/ كانون الثاني الماضي.

عبد الحفيظ حكم عليه "غيابيا" بالإعدام في قضية اغتيال النائب العام المصري هشام بركات.

ترحيل عبد الحفيظ أثار جدلا وتخوفات كبيرة بين المصريين المقيمين في تركيا، مطالبين السلطات التركية بالتحقيق والشفافية في الواقعة.

منذ الانقلاب العسكري في مصر عام 2013 يعيش الآلاف من المصريين المعارضين للنظام الحاكم في مصر بتركيا ومنهم من صدرت ضده أحكام قضائية غيابية.



تم ايقاظي على خبر تجميع الشباب المحكوم عليهم بالاعدام في قضية النائب العام، المطلوب الان: 1- كل حد يعرف أسرة محكوم عليه يقوم بدعمه دينيا ونفسيا. 2- كل من لديه تواصل مع أي وسيلة اعلامية او حقوقية دولية، يقوم بالتواصل معها. 3- المحامين يستعدوا لأي اجراء قانوني. الدعاء للشباب — هيثم غنيم (@HaithamGhoniem) February 5, 2019

غضبٌ واسع أثاره ترحيل الشاب المصري محمد عبد الحفيظ من #تركيا الى #مصر .. وناشطون ينتقدون الخطوة التركية التي ستؤدي إلى قتل محمد لأنه يواجه حكماً بالإعدام في #مصر pic.twitter.com/IEnDBQlpa1 — وسيلة عولمي (@wassilaoulmi) February 4, 2019