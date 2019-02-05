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سياسة

تركيا توقف 8 من الشرطة عن العمل بسبب ترحيل مصري محكوم بالإعدام

5/2/2019

أعلنت ولاية إسطنبول، الإيقاف المؤقت عن العمل بحق 8 من أفراد الشرطة بمطار "أتاتورك" الدولي، في إطار التحقيقات الجارية بخصوص إرسال الشاب المصري محمد عبد الحفيظ حسين إلى بلاده.

أبرز ما ورد في بيان صادر عن ولاية إسطنبول:
  • الولاية قامت بتشكيل لجنة يرأسها نائب الوالي، للتحقيق في عملية إرسال "عبد الحفيظ" إلى مصر.
  • الولاية قررت "ايقاف 8 من أفراد الشرطة مؤقتا عن مهامهم في قسم التدقيق بالجوازات في مطار أتاتورك الدولي.
  • الإيقاف جاء لسلامة التحقيق في مسألة إرسال الشاب المصري إلى بلاده.

خلفيات:
  • قامت قوات الأمن في مطار أتاتورك الدولي في إسطنبول بترحيل عبد الحفيظ إلى مصر بتاريخ 18 يناير/ كانون الثاني الماضي.
  • عبد الحفيظ حكم عليه "غيابيا" بالإعدام في قضية اغتيال النائب العام المصري هشام بركات.
  • ترحيل عبد الحفيظ أثار جدلا وتخوفات كبيرة بين المصريين المقيمين في تركيا، مطالبين السلطات التركية بالتحقيق والشفافية في الواقعة.
  • منذ الانقلاب العسكري في مصر عام 2013 يعيش الآلاف من المصريين المعارضين للنظام الحاكم في مصر بتركيا ومنهم من صدرت ضده أحكام قضائية غيابية.
     

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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