تركيا توقف 8 من الشرطة عن العمل بسبب ترحيل مصري محكوم بالإعدام

أعلنت ولاية إسطنبول، الإيقاف المؤقت عن العمل بحق 8 من أفراد الشرطة بمطار "أتاتورك" الدولي، في إطار التحقيقات الجارية بخصوص إرسال الشاب المصري محمد عبد الحفيظ حسين إلى بلاده.
#تركيا.. إيقاف 8 شرطيين عن العمل على خلفية إرسال مصري لبلاده
أعلنت ولاية إسطنبول عن تشكيل لجنة يرأسها نائب الوالي للتحقيق في عملية إرسال الشاب المصري محمد عبد الحفيظ حسين إلى بلادهhttps://t.co/AcfIghkc2O
— ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) February 5, 2019
تم ايقاظي على خبر تجميع الشباب المحكوم عليهم بالاعدام في قضية النائب العام، المطلوب الان:
1- كل حد يعرف أسرة محكوم عليه يقوم بدعمه دينيا ونفسيا.
2- كل من لديه تواصل مع أي وسيلة اعلامية او حقوقية دولية، يقوم بالتواصل معها.
3- المحامين يستعدوا لأي اجراء قانوني.
الدعاء للشباب
— هيثم غنيم (@HaithamGhoniem) February 5, 2019
غضبٌ واسع أثاره ترحيل الشاب المصري محمد عبد الحفيظ من #تركيا الى #مصر .. وناشطون ينتقدون الخطوة التركية التي ستؤدي إلى قتل محمد لأنه يواجه حكماً بالإعدام في #مصر pic.twitter.com/IEnDBQlpa1
— وسيلة عولمي (@wassilaoulmi) February 4, 2019
صورة متداولة للشاب البريء محمد عبدالحفيظ أثناء ترحيله من تركيا إلي زبانية السيسي وعصابته في مصر#ارحل_يا_سيسي#ارحل_ياسيسي#لا_لتعديل_الدستور pic.twitter.com/xmHTxoFKLU
— Haytham Abokhalil هيثم أبوخليل (@haythamabokhal1) February 4, 2019