برلماني هولندي سابق ألف كتابا ضد المسلمين فاعتنق الإسلام

فجر البرلماني الهولندي السابق يورام فان كلافيرين المعروف بمواقفه المناهضة للمسلمين، مفاجأة كبيرة عندما أعلن اعتناقه الإسلام.
ما القصة؟
- البرلماني الهولندي السابق كان الذراع الأيمن للسياسي غيرت فيلدرز الذي يجهر بعدائه وكراهيته للمسلمين.
- كلافيرين معروف أنه كان رأس حربة في معركة شرسة ضد الإسلام في مجلس النواب الهولندي، لحساب حزب الحرية اليميني المتطرف بزعامة فيلدرز.
- حزب الحرية اليمني معروف بدعوته لمنع ارتداء البرقع وبناء المآذن، كما لا يخفي رغبته في "عدم وجود إسلام في هولندا أو أقل الممكن.
كيف تحول من معادي إلى مسلم؟
- فان كلافيرين (40 عاما) قال في مقابلة صحفية إنه عند إعداده لكتاب ضد الإسلام، بدل قناعاته وحول كتابه إلى "حجج لدحض مآخذ غير المسلمين" على الدين الإسلامي.
- كلافيرين أضاف أنه في حال كان كل ما كتبته حتى الآن صحيحا، وأعتقد ذلك، فأنا في هذه الحالة مسلم بحكم أمر الواقع.
- يحمل كتابه عنوان "الارتداد: من المسيحية إلى الإسلام وسط الترهيب العلماني"، ومن المتوقع أن يصدر قريبا.
- نشأ هذا النائب السابق في محيط مسيحي محافظ، وأكد أنه كان يبحث عن قناعاته الدينية "منذ زمن طويل".
- فان كلافيرين: الأمر يشبه بالنسبة إلي نوعا من العودة إلى الدين"، بعد أن كان قد أعلن مساء الإثنين اعتناقه الدين الإسلامي منذ نهاية تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
المفاجأة
- صحيفة "آي دي" قالت إن خطوة النائب السابق "فاجأت أصدقاءه وأعداءه على حد سواء".
- كلافيرين أوقف تعاونه مع حزب الحرية منذ العام 2014 إثر تصريحات نارية لزعيم الحزب غيرت فيلدرز، عندما وعد خلال تجمعا انتخابيا بأن يكون هناك "أعداد أقل من المغاربة" في هولندا.
- دان القضاء الهولندي يومها فيلدرز بالتمييز، ولا تزال محاكمته مفتوحة.
- بعدها أنشأ فان كلافيرين حزبه الخاص المناهض للإسلام "من أجل هولندا"، لكنه سرعان ما انسحب من الحياة السياسية إثر نتائج مخيبة سجلها خلال الانتخابات التشريعية عام 2017.
تعليقات:
- يان روس مؤسس حزب "من أجل هولندا" مع فان كلافيرين: ما لم يكن ما قام به عبارة عن عمل دعائي للترويج لكتابه، فالأمر عبارة عن خيار استثنائي لشخص كان لديه الكثير من الكلام عن الإسلام".
- يان روس: إن حرية المعتقد مضمونة في هولندا وبإمكانه التعبد لمن يشاء.
- سعيد بوحرو عضو مجلس إدارة المساجد المغربية في هولندا: الأمر رائع عندما يكتشف شخص كان مناهضا جدا للإسلام أن هذا الدين ليس بهذا السوء"، مشيدا بـ"شجاعة" النائب السابق لكشف اعتناقه الإسلام "أمام العلن".
خلفيات:
- يفيد المكتب المركزي للاستطلاعات أن من أصل سكان هولندا ال17 مليونا هناك 5% من المسلمين، إلا أن هذا الرقم مرشح لأن يتضاعف بحلول العام 2050 حسب خبراء.
- في عام 2013 اعتنق أرنو فان دورن عضو المجلس البلدي السابق في حزب الحرية في لاهاي الإسلام.
- السلطات الهولندية كانت قد منعت ابتداء من العام الماضي ارتداء النقاب والبرقع في الأماكن العامة والمدارس والمستشفيات.