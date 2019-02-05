برلماني هولندي سابق ألف كتابا ضد المسلمين فاعتنق الإسلام

فجر البرلماني الهولندي السابق يورام فان كلافيرين المعروف بمواقفه المناهضة للمسلمين، مفاجأة كبيرة عندما أعلن اعتناقه الإسلام.

ما القصة؟

البرلماني الهولندي السابق كان الذراع الأيمن للسياسي غيرت فيلدرز الذي يجهر بعدائه وكراهيته للمسلمين.

كلافيرين معروف أنه كان رأس حربة في معركة شرسة ضد الإسلام في مجلس النواب الهولندي، لحساب حزب الحرية اليميني المتطرف بزعامة فيلدرز.

حزب الحرية اليمني معروف بدعوته لمنع ارتداء البرقع وبناء المآذن، كما لا يخفي رغبته في "عدم وجود إسلام في هولندا أو أقل الممكن.

كيف تحول من معادي إلى مسلم؟

فان كلافيرين (40 عاما) قال في مقابلة صحفية إنه عند إعداده لكتاب ضد الإسلام، بدل قناعاته وحول كتابه إلى "حجج لدحض مآخذ غير المسلمين" على الدين الإسلامي.

كلافيرين أضاف أنه في حال كان كل ما كتبته حتى الآن صحيحا، وأعتقد ذلك، فأنا في هذه الحالة مسلم بحكم أمر الواقع.

يحمل كتابه عنوان "الارتداد: من المسيحية إلى الإسلام وسط الترهيب العلماني"، ومن المتوقع أن يصدر قريبا.

نشأ هذا النائب السابق في محيط مسيحي محافظ، وأكد أنه كان يبحث عن قناعاته الدينية "منذ زمن طويل".

فان كلافيرين: الأمر يشبه بالنسبة إلي نوعا من العودة إلى الدين"، بعد أن كان قد أعلن مساء الإثنين اعتناقه الدين الإسلامي منذ نهاية تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

يحمل كتابه عنوان "الارتداد: من المسيحية إلى الإسلام وسط الترهيب العلماني"

المفاجأة

صحيفة "آي دي" قالت إن خطوة النائب السابق "فاجأت أصدقاءه وأعداءه على حد سواء".

كلافيرين أوقف تعاونه مع حزب الحرية منذ العام 2014 إثر تصريحات نارية لزعيم الحزب غيرت فيلدرز، عندما وعد خلال تجمعا انتخابيا بأن يكون هناك "أعداد أقل من المغاربة" في هولندا.

دان القضاء الهولندي يومها فيلدرز بالتمييز، ولا تزال محاكمته مفتوحة.

بعدها أنشأ فان كلافيرين حزبه الخاص المناهض للإسلام "من أجل هولندا"، لكنه سرعان ما انسحب من الحياة السياسية إثر نتائج مخيبة سجلها خلال الانتخابات التشريعية عام 2017.

تعليقات:

يان روس مؤسس حزب "من أجل هولندا" مع فان كلافيرين: ما لم يكن ما قام به عبارة عن عمل دعائي للترويج لكتابه، فالأمر عبارة عن خيار استثنائي لشخص كان لديه الكثير من الكلام عن الإسلام".

يان روس: إن حرية المعتقد مضمونة في هولندا وبإمكانه التعبد لمن يشاء.

سعيد بوحرو عضو مجلس إدارة المساجد المغربية في هولندا: الأمر رائع عندما يكتشف شخص كان مناهضا جدا للإسلام أن هذا الدين ليس بهذا السوء"، مشيدا بـ"شجاعة" النائب السابق لكشف اعتناقه الإسلام "أمام العلن".

غيرت فيلدرز زعيم حزب الحرية اليميني الهولندي المعادي للمسلمين

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