الضفة: شهيد وجريح برصاص الاحتلال وخروج مسيرة غضب حاشدة

استشهد، مساء أمس الإثنين، شاب فلسطيني وأصيب آخر بجروح بعد إطلاق الرصاص عليهما من قبل جنود الاحتلال الاسرائيلي قرب مدخل قرية الجلمة شمال شرقي جنين بالضفة المحتلة.

شهيد في جنين:

مدير إسعاف جمعية الهلال الأحمر في جنين محمود السعدي، أفاد باستشهاد الشاب عبد الله فيصل عمر طوالبة (19 عامًا) من قرية الجلمة، وإصابة الفتى عمر أحمد أبو حنانة (16 عامًا) من قرية عرانة، بجروح وجرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

حسب مصادر محلية، فان طوالبة وأبو حنانة كانا عند محطة للوقود قرب الحاجز العسكري الإسرائيلي لتعبئة الوقود، وأن الجنود أطلقوا الرصاص عليهما ما أسفر عن استشهاد أحدهما وإصابة الآخر.

شهود عيان، والجريح أبو حنانة قالوا، إن جنود الاحتلال المتمركزين على حاجز الجلمة أطلقوا النار عليه وعلى الشهيد طوالبة، عندما كانا يستقلان دراجة نارية بالقرب من القرية.

مسيرة حاشدة:

مئات المواطنين شاركوا في مسيرة حاشدة غاضبة انطلقت من أمام مستشفى الشهيد خليل سليمان الحكومي في جنين، تنديدًا بجريمة إعدام الشاب طوالبة.

المشاركون في المسيرة التي جابت شوارع المدينة، رفعوا جثمان الشهيد على الأكف، ورددوا هتافات تدعو إلى الوحدة الوطنية ورص الصفوف لمواجهة التحديات والجرائم الإسرائيلية المستمرة بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

المشاركون نددوا بالصمت الدولي على جرائم الاحتلال، وطالبوا بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني الأعزل الذي يواجه القتل والاعتقال من قبل جيش الاحتلال بكل قسوة ووحشية.

وأعلنت فعاليات جنين والجلمة عن تشييع جثمان الشهيد، اليوم الثلاثاء، في موكب جنائزي مهيب ينطلق من أمام مستشفى جنين وصولًا الى قرية الجلمة مسقط رأسه.

https://twitter.com/QdsTvSat/status/1092540151543353345?ref_src=twsrc%5Etfw

ادعاءات الاحتلال:

إعلام الاحتلال زعم أن الشابين الفلسطينيين ألقيا عبوة ناسفة صوب الجنود الإسرائيليين على حاجز الجلمة العسكري، ما دفع الجنود لإطلاق الرصاص صوبهم.

القناة الثانية الإسرائيلية زعمت أن جنود الاحتلال أطلقوا النار على الشابين خلال اشتباك مسلّح، وأن الشابين أطلقا النار تجاه الجنود الإسرائيليين فردوا بإطلاق الرصاص عليهما. ولم ترد أي أنباء عن وقوع إصابات في وسط جنود الاحتلال.

محافظ جنين أكرم الرجوب، نفى ما ادعته سلطات الاحتلال الاسرائيلي بشأن استشهاد الشاب طوالبة، مؤكدًا أنها ادعاءات كاذبة تهدف إلى تبرير الجريمة النكراء التي ارتكبها جنود الاحتلال.

الرجوب شدد على أنه وحسب شهود عيان في المكان، فإن الشهيد طوالبة والفتى أبو حنانة كانا عائدين من عملهما إلى منزلهما في قرية الجلمة، وقرية عرانة شرقي جنين.

بيان وزارة الخارجية الفلسطينية:

الإعدامات الميدانية التي تنفذها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين، تضع المحكمة الجنائية الدولية ومصداقيتها أمام اختبار حقيقي.

في الوقت الذي شيع به أبناء شعبنا في غزة جثمان الشهيد أحمد أبو جبل الذي استشهد خلال مشاركته في المسيرة البحرية الأسبوعية، أقدمت قوات الاحتلال على ارتكاب جريمة إعدام ميداني بشعة قرب حاجز الجلمة استشهد جراءها طوالبة.

حاول الاحتلال تغليف جريمته والتغطية عليها عبر نسج واختلاق روايات كاذبة في تناقض واضح كشف زيفها العديد من شهود العيان، الذين أكدوا بدورهم أن عملية الإعدام تمت بدم بارد ودون أن يشكل الشهيد عبدالله ورفيقه عمر أي خطر على جنود الاحتلال.

ندين بأشد العبارات جرائم الإعدام التي ترتكبها قوات الاحتلال وأجهزته المختلفة سواء بحق أبناء شعبنا المشاركين في المسيرات السلمية على حدود قطاع غزة، أو بحق المواطنين الفلسطينيين العزل على مصائد الموت المنتشرة على أبواب المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية.

نحمّل حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجرائم المتواصلة.

ننظر بخطورة بالغة لردود الفعل الدولية الباهتة تجاه جرائم الاعدامات الميدانية واستباحة حياة المواطنين الفلسطينيين، ونطالب المحكمة الجنائية الدولية سرعة فتح تحقيق رسمي بجرائم الاحتلال.

بيان حركة فتح:

حركة فتح: الروايات الاسرائيلية جاهزة لتبرير إعداماتها الميدانية، والتي كان آخرها إعدام الشاب طوالبة، مؤكدة على أن إسرائيل تنفذ الإعدامات الميدانية بقرار وتشجيع من المستوى السياسي.

وطالب عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم حركة فتح أسامه القواسمي، وسائل الاعلام بعدم الانجرار وراء الإعلام الإسرائيلي وفبركاته وحججه وراء إطلاق النار على المدنيين الفلسطينيين العزل، موضحًا أنه كلما اقتربنا من الانتخابات الاسرائيلية كلما زادت الجرائم وسفك الدماء الفلسطينية.

حركة فتح أكدت على أن دماء شهداءنا لن تذهب هدرًا، وأن هذه الدماء العزيزة لن يكون ثمنها إلا مزيدًا من التمسك بالقدس والأرض واستمرار النضال حتى الوصول الى الحرية والاستقلال.

غضب على منصات التواصل:

مواقع التواصل الاجتماعي الفلسطينية نعت الشهيد طوالبة، وتفاعل الناشطون مع الواقعة بتداول صور الشاب الشهيد، ودعا بعضهم المقاومة الفلسطينية للرد على الاحتلال الذي قتل طوالبة بدم بارد.. وتلك أبرز التعليقات:

"عبد الله طوالبة" لن تتمكن أمه من الوقوف بجانبه مرة أخرى بعد اليوم، فقد قتله جنود الاحتلال الإسرائيلي قرب أحد الحواجز في الضفة الغربية.#فلسطين pic.twitter.com/Nsob6UGXZ1 — رضوان الأخرس (@rdooan) February 4, 2019

شاهد الحقد على فلسطين والولاء للكيان الصهيوني في هذا التأطير الذي اختارته #العربية #الحدث عن استشهاد الفتى عبد الله فيصل طوالبة شمال جنين، أمس. بدأت برواية "الهجوم"، لكي تبرّر القتل، لكنها لم تشر إلى استشهاد ولا حتى إلى مقتل الفتى، حتى تُظهر الأمر طبيعياً، كما أخفت القاتل تماماً! pic.twitter.com/10XhqGoybM — أحمد بن راشد بن سعيّد (@LoveLiberty) February 5, 2019

عبدالله طوالبة (19 عامًا) شهيد فلسطيني برصاص الارهاب الصهيوني. pic.twitter.com/yIEbGVY8xk — عباس محمد الزين (@AbbasAlzein) February 4, 2019

أجمل الشهداء يصّعدون إلى السماء وكأنهم يكررون رسم مشهد عايشوه مرارا قبل الرحيل!

عبدالله فيصل طوالبة، شهيد هذا المساء الذي ارتقى برصاص الاحتلال على حاجز الجلمة pic.twitter.com/NXVMr7SqPA — Ramy Abdu| رامي عبده (@RamAbdu) February 4, 2019

https://twitter.com/Amjad_Jahjouh/status/1092567785237037056?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/wasim_qo/status/1092530603570941958?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/SAlrimal/status/1092515051158863873?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/SelmaJaffa48/status/1092494481990000641?ref_src=twsrc%5Etfw