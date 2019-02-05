"الشيوخ الأمريكي" يعارض قرار ترمب الانسحاب من سوريا وأفغانستان

أيد مجلس الشيوخ الأمريكي الذي يقوده الجمهوريون تشريعًا رمزيًا إلى حد كبير، أمس الإثنين، يختلف مع الرئيس دونالد ترمب بمعارضة خطط أي انسحاب مفاجئ للقوات من سوريا وأفغانستان.

ووافق مجلس الشيوخ الأمريكي الإثنين بغالبيّة كبيرة على تعديلٍ ينتقد قرار ترمب سحب القوات الأمريكية من سوريا وأفغانستان، في مؤشر إلى المعارضة الكبيرة في صفوف الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه الرئيس.

تصويت بالأغلبية:

مجلس الشيوخ صوّت بموافقة 70 عضوا مقابل معارضة 26 على تعديل غير ملزم صاغه زعيم الأغلبية الجمهورية ميتش مكونيل، والذي قال إن المجلس يرى أن الجماعات المتشددة في البلدين ما زالت تشكل "تهديدًا خطيرًا" على الولايات المتحدة.

التعديل، أقرّ بإحراز تقدم ضد تنظيمي الدولة والقاعدة في سوريا وأفغانستان لكنه حذر من أن "الانسحاب السريع" دون بذل جهود فعالة لضمان المكاسب يمكن أن يزعزع استقرار المنطقة ويخلق فراغًا يمكن أن تشغله إيران أو روسيا.

مخاوف من تهديدات إرهابية:

زعيم الجمهوريّين في مجلس الشيوخ الأمريكي ميتش ماكونيل