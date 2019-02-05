"الشيوخ الأمريكي" يعارض قرار ترمب الانسحاب من سوريا وأفغانستان
5/2/2019
أيد مجلس الشيوخ الأمريكي الذي يقوده الجمهوريون تشريعًا رمزيًا إلى حد كبير، أمس الإثنين، يختلف مع الرئيس دونالد ترمب بمعارضة خطط أي انسحاب مفاجئ للقوات من سوريا وأفغانستان.
ووافق مجلس الشيوخ الأمريكي الإثنين بغالبيّة كبيرة على تعديلٍ ينتقد قرار ترمب سحب القوات الأمريكية من سوريا وأفغانستان، في مؤشر إلى المعارضة الكبيرة في صفوف الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه الرئيس.
تصويت بالأغلبية:
مجلس الشيوخ صوّت بموافقة 70 عضوا مقابل معارضة 26 على تعديل غير ملزم صاغه زعيم الأغلبية الجمهورية ميتش مكونيل، والذي قال إن المجلس يرى أن الجماعات المتشددة في البلدين ما زالت تشكل "تهديدًا خطيرًا" على الولايات المتحدة.
التعديل، أقرّ بإحراز تقدم ضد تنظيمي الدولة والقاعدة في سوريا وأفغانستان لكنه حذر من أن "الانسحاب السريع" دون بذل جهود فعالة لضمان المكاسب يمكن أن يزعزع استقرار المنطقة ويخلق فراغًا يمكن أن تشغله إيران أو روسيا.
مخاوف من تهديدات إرهابية:
في تناقض مباشر مع تصريحات ترمب، عبّر هذا التعديل عن شعور مجلس الشيوخ بأن الولايات المتّحدة تُواجه حاليًا تهديدات من مجموعات إرهابيّة تعمل في سوريا وأفغانستان، وبأن انسحابًا متسرعًا للولايات المتحدة يمكن أن يعرض التقدم المحرز، والأمن القومي، للخطر.
الجمهوريون يشكلون الأغلبية بمجلس الشيوخ (53 من أصل 100 مقعد)، وقد صوت ثلاثة منهم فقط ضد هذا التعديل، وزعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي ميتش ماكونيل، الذي يتجنّب عادةً انتقاد ترمب علنًا، هو من تقدم بالتعديل.
ماكونيل، قال إن تنظيمي الدولة والقاعدة لم يُهزما بعد، وهو حديث يتعارض مع تصريحات أدلى بها الرئيس الأمريكي في وقت سابق.
ترمب، كان قد أعلن بشكل مفاجئ في ديسمبر/كانون الأول المنصرم، أنه سيسحب القوات الأمريكيّة من سوريا، قائلًا إن جهاديي تنظيم الدولة "هُزموا" كما أن الرئيس الأمريكي لا يخفي نيّته مغادرة أفغانستان في أسرع وقت ممكن بعد 17 عامًا من الصراع.
قرار ترمب سحب القوّات الأمريكية من سوريا، أدى إلى استقالة وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس وأثار قلق الأوربيين والأكراد حلفاء الولايات المتحدة.
التعديل الذي تقدّم به ماكونيل، يكمل مشروع قانون حول الأمن في الشرق الأوسط يتضمن فرض عقوبات جديدة على سوريا وقد يحمي السلطات المحلية الأمريكية إذا ما قررت عدم العمل مع شركات تُقاطع إسرائيل.
هذا النص مرّ بأغلبية كبيرة في أول تصويت إجرائي ليل الإثنين في مجلس الشيوخ (72-24). ويجب الآن أن تتم إحالته إلى التصويت النهائي بعد ظهر الثلاثاء، قبل إرساله في نهاية المطاف إلى مجلس النواب الذي يهيمن عليه الديموقراطيون.