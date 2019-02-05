السودان: الشرطة تفرق احتجاجات بالخرطوم وتعتقل أمين حزب الأمة

فرقت الشرطة السودانية والقوات الأمنية، (الثلاثاء)، وقفات احتجاجية بالعاصمة الخرطوم، نظمها محامون ومعلمون، وخريجو جامعة، بحسب شهود عيان.
التفاصيل:
- شهود قالوا إن الشرطة السودانية فرقت بالغاز المسيل للدموع، عشرات المحتجين من خريجي جامعة الخرطوم أمام مباني الجامعة وسط العاصمة.
- الوقفة الاحتجاجية لخريجي الجامعة العريقة جاءت في إطار دعم مطالب المحتجين بتنحي الرئيس عمر البشير.
- تم توقيف عدد من المحتجين أثناء الوقفة الاحتجاجية بحسب الشهود.
- الشرطة فرقت كذلك وقفة احتجاجية لعشرات المحامين أمام المحكمة العليا وسط الخرطوم، بالغاز المسيل للدموع.
- القوات الأمن فرقت بالقوة وقفة احتجاجية للمعلمين بالخرطوم أمام وزارة التربية والتعليم بالعاصمة.
- نفذ أساتذة من جامعة أم درمان، وقفة احتجاجية بمباني الجامعة بمدينة أم درمان غربي البلاد.
- عشرات الأطباء قاموا بوقفة احتجاجية بعدد من مستشفيات البلاد، بحسب جنة أطباء السودان المركزية.
- أعلنت لجنة صيادلة السودان (غير حكومية)، دخول الصيادلة بمختلف أرجاء البلاد في إضراب عن العمل.
اعتقال الأمين العام لحزب الأمة
- اعتقلت (الثلاثاء) الأمين العام لحزب الأمة السوداني المعارض سارة نقد الله وآخرين خلال وقفة احتجاجية لتجمع المهنيين السودانيين، وتم اقتيادهم لجهة غير معلومة.
- يقود تجمع المهنيين منذ ما يزيد عن الشهر ونصف سلسلة دعوات للتظاهر والاحتجاج على الأوضاع المعيشية في السودان والمطالبة بتنحي الرئيس السوداني عمر البشير ونظامه.
- نائب رئيس حزب الأمة المعارض مريم الصادق قالت إن جهة مجهولة اعتقلت الأمين العام لحزب الأمة سارة نقد الله وأم سلمة ابنة الصادق المهدي.
- أطلقت شرطة مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع لتفريق تلك الوقفات، بينما نشط الأمن في عمليات الاعتقال.
خلفيات:
- منذ 19 ديسمبر/كانون أول الماضي، تشهد البلاد احتجاجات منددة بالغلاء ومطالبة بتنحي البشير.
- أسفرت مواجهة الأمن للمظاهرات عن سقوط31 قتيلا، وفق آخر إحصائية حكومية، فيما تقول منظمة العفو الدولية إن عدد القتلى 40، ويقدر ناشطون وأحزاب معارضة العدد بـ50 قتيلا.
- البشير الذي تسلم الحكم في السودان عام 1989 عبر انقلاب عسكري على حكومة الصادق المهدي المنتخبة، يواجه أخطر احتجاجات في فترة حكمه التي قاربت الـ 30عاما، بسبب أزمات اقتصادية تعصف بالبلاد.
- سبق أن أقر البشير، عبر تصريحات متفرقة بالتزامن مع موجة الاحتجاجات الحالية، بوجود مشاكل اقتصادية يعاني منها السودان.
- الرئيس السوداني اتهم أيضًا من أسماهم بـ"مندسين ومخربين" من حركات مسلحة متمردة بقتل المحتجين.