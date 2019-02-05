السودان: الشرطة تفرق احتجاجات بالخرطوم وتعتقل أمين حزب الأمة

فرقت الشرطة السودانية والقوات الأمنية، (الثلاثاء)، وقفات احتجاجية بالعاصمة الخرطوم، نظمها محامون ومعلمون، وخريجو جامعة، بحسب شهود عيان.

التفاصيل:

شهود قالوا إن الشرطة السودانية فرقت بالغاز المسيل للدموع، عشرات المحتجين من خريجي جامعة الخرطوم أمام مباني الجامعة وسط العاصمة.

الوقفة الاحتجاجية لخريجي الجامعة العريقة جاءت في إطار دعم مطالب المحتجين بتنحي الرئيس عمر البشير.

تم توقيف عدد من المحتجين أثناء الوقفة الاحتجاجية بحسب الشهود.

الشرطة فرقت كذلك وقفة احتجاجية لعشرات المحامين أمام المحكمة العليا وسط الخرطوم، بالغاز المسيل للدموع.

القوات الأمن فرقت بالقوة وقفة احتجاجية للمعلمين بالخرطوم أمام وزارة التربية والتعليم بالعاصمة.

نفذ أساتذة من جامعة أم درمان، وقفة احتجاجية بمباني الجامعة بمدينة أم درمان غربي البلاد.

عشرات الأطباء قاموا بوقفة احتجاجية بعدد من مستشفيات البلاد، بحسب جنة أطباء السودان المركزية.

أعلنت لجنة صيادلة السودان (غير حكومية)، دخول الصيادلة بمختلف أرجاء البلاد في إضراب عن العمل.

الأمين العام لحزب الأمة السوداني المعارض سارة نقد الله

اعتقال الأمين العام لحزب الأمة

اعتقلت (الثلاثاء) الأمين العام لحزب الأمة السوداني المعارض سارة نقد الله وآخرين خلال وقفة احتجاجية لتجمع المهنيين السودانيين، وتم اقتيادهم لجهة غير معلومة.

يقود تجمع المهنيين منذ ما يزيد عن الشهر ونصف سلسلة دعوات للتظاهر والاحتجاج على الأوضاع المعيشية في السودان والمطالبة بتنحي الرئيس السوداني عمر البشير ونظامه.

نائب رئيس حزب الأمة المعارض مريم الصادق قالت إن جهة مجهولة اعتقلت الأمين العام لحزب الأمة سارة نقد الله وأم سلمة ابنة الصادق المهدي.

أطلقت شرطة مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع لتفريق تلك الوقفات، بينما نشط الأمن في عمليات الاعتقال.

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