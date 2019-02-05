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الإمارات تعتقل بريطانيا لارتدائه قميص المنتخب القطري

المنتخب القطري خلال مشاركته في كأس آسيا في الإمارات
المنتخب القطري خلال مشاركته في كأس آسيا في الإمارات
5/2/2019

أفادت تقارير إخبارية بريطانية أن السلطات في الإمارات اعتقلت مشجع كرة بريطاني وتحتجزه بعد ارتدائه قميص المنتخب القطري خلال حضوره لمباراة لقطر في كأس آسيا الذي أقيم بالإمارات.

أوردت صحيفة "غارديان" البريطانية تقرير سردت فيه وقائع اعتقال الشاب البريطاني خلال البطولة التي فازت بها قطر.

أبرز ما جاء في التقرير:
  • الشاب علي عيسى أحمد/26 عاما/ مواطن بريطاني من مشجعي فريق أرسنال وسافر إلى الإمارات في يناير/كانون الثاني الماضي لقضاء عطلة.
  • الشاب البريطاني خلال عطلته ذهب لمتابعة المباراة بين قطر والعراق في كأس آسيا يوم 22 يناير/كانون الثاني.
  • علي كان يرتدي قميص المنتخب القطري وفوجئ عقب المباراة باعتقاله من جانب الشرطة الإماراتية وتعرضه للضرب المبرح ثم أطلقت سراحه بعد ذلك.
  • توجه الشاب البريطاني لقسم الشرطة لتقديم بلاغ بالواقعة.
  • اعتقلته السلطات في قسم الشرطة ووجهت له اتهامات بتقديم ادعاءات كاذبة ضد عناصر الأمن الإماراتي.
  • منح الشاب البريطاني مكالمة هاتفية في 31 يناير/كانون الثاني بعد اعتقاله بعدة أيام.
  • اتصل الشاب البريطاني بصديق له وأخبره بالواقعة وبدا مرعوبا خلال المكالمة لجلوس أفراد من الأمن بجواره.
  • تواصل صديقه على الفور بالخارجية البريطانية.
  • الصحيفة نقلت عن وزارة الخارجية البريطانية قولها إنها على علم باعتقال شاب بريطاني في الإمارات وإنها تتواصل مع السلطات المحلية هناك، دون تقديم مزيد من التفاصيل.
خلفية
  • وزارة الخارجية البريطانية نشرت على موقعها الإلكتروني تحذيرا لمواطنيها من أن التعاطف مع قطر في الإمارات يعد جريمة يعاقب عليها.
  • قطعت الإمارات ودول الحصار الثلاثة الأخرى علاقاتها مع قطر في 5 يونيو/حزيران 2017 بدعوى تمويل قطر "للإرهاب".
  • نفت الدوحة أي صلة لها بالموضوع وقالت إن اتهامات دول الحصار لا أساس لها.
  • منعت الإمارات ومعها دول الحصار دخول القطريين إلى أراضيها وتسببت في تفريق عائلات بأكملها والإضرار بمستقبل مئات الطلبة القطريين الذين يدرسون في الجامعات الإماراتية.
  • قررت الإمارات تجريم كافة أشكال التعاطف مع دولة قطر عقب الأزمة الخليجية التي اندلعت في يونيو/ حزيران من العام الماضي، وأفاد النائب العام الإماراتي أن كل من يبدي تعاطفا مع قطر مهدد بالسجن لمدة تصل إلى 15 عاما.
  • أعادت الإمارات في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي الأكاديمي البريطاني ماثيو هيدجز إلى الإمارات بعد اتهامه بالتجسس وإصدار حكم عليه بالسجن مدى الحياة.
  • قضى هيدجز سبعة أشهر في السجن، معظمها في زنزانة فردية وأطلق سراحه بعد صدور عفو عنه من السلطات الإماراتية.
المصدر : الجزيرة مباشر + الغارديان
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