الإمارات تعتقل بريطانيا لارتدائه قميص المنتخب القطري

أفادت تقارير إخبارية بريطانية أن السلطات في الإمارات اعتقلت مشجع كرة بريطاني وتحتجزه بعد ارتدائه قميص المنتخب القطري خلال حضوره لمباراة لقطر في كأس آسيا الذي أقيم بالإمارات.

أوردت صحيفة "غارديان" البريطانية تقرير سردت فيه وقائع اعتقال الشاب البريطاني خلال البطولة التي فازت بها قطر.

أبرز ما جاء في التقرير:

الشاب علي عيسى أحمد/26 عاما/ مواطن بريطاني من مشجعي فريق أرسنال وسافر إلى الإمارات في يناير/كانون الثاني الماضي لقضاء عطلة.

الشاب البريطاني خلال عطلته ذهب لمتابعة المباراة بين قطر والعراق في كأس آسيا يوم 22 يناير/كانون الثاني.

علي كان يرتدي قميص المنتخب القطري وفوجئ عقب المباراة باعتقاله من جانب الشرطة الإماراتية وتعرضه للضرب المبرح ثم أطلقت سراحه بعد ذلك.

توجه الشاب البريطاني لقسم الشرطة لتقديم بلاغ بالواقعة.

اعتقلته السلطات في قسم الشرطة ووجهت له اتهامات بتقديم ادعاءات كاذبة ضد عناصر الأمن الإماراتي.

منح الشاب البريطاني مكالمة هاتفية في 31 يناير/كانون الثاني بعد اعتقاله بعدة أيام.

اتصل الشاب البريطاني بصديق له وأخبره بالواقعة وبدا مرعوبا خلال المكالمة لجلوس أفراد من الأمن بجواره.

تواصل صديقه على الفور بالخارجية البريطانية.

الصحيفة نقلت عن وزارة الخارجية البريطانية قولها إنها على علم باعتقال شاب بريطاني في الإمارات وإنها تتواصل مع السلطات المحلية هناك، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

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