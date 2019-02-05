إيران: الصواريخ ليست محل تفاوض

قالت الخارجية الإيرانية في بيان إن الأنشطة الدفاعية الإيرانية "محلية وذات طابع رادع، ولا سبيل لطرحها في أيّة مفاوضات مع دول أخرى".

التفاصيل:

بيان الخارجية الإيرانية أشار إلى أن الأنشطة الدفاعية الإيرانية "محلية وذات طابع رادع".

البيان: لا سبيل لطرحها (برامج الصواريخ) في أيّ مفاوضات مع دول أخرى.

البيان: توجيه اتهامات صريحة للجمهورية الإسلامية أمر غير بناء وعقيم ولا جدوى منه ولا يتماشى مع الأمن الإقليمي والمصالح الفعلية لأوربا.

البيان: إثارة مثل هذه الاتهامات الجوفاء التي لا أساس لها.. تتماشى مع أهداف الأعداء الذين يسعون إلى تقويض علاقات إيران مع أوربا.

البيان: أوربا تحولت إلى موطن نشاط حر للجماعات الإرهابية والمجرمة المعروفة أمام العالم.

البيان أعرب عن دهشة طهران من "طرح تهم لا أساس لها كتصميم وتنفيذ عمليات إرهابية في أوربا".

البيان: إيران ساهمت في مكافحة الجماعات الإرهابية، كداعش التي كانت تهدد الأمن الأوربي".

البيان: تجربة تبادل الحوار والتعاون بين إيران والاتحاد الأوربي خلال سنوات من العلاقات، خاصة السنوات الثلاث الأخيرة، أظهرت المجالات والفرص الوفيرة لتوسيع التعاون وتنمية العلاقات الثنائية.

البيان رحب بالنظام الجديد للتجارة بين إيران وأوربا، لكنه قال إنه "جاء متأخرا وغير كاف".

إيران حذرت من أنها ستعيد النظر في علاقاتها مع أوربا إذا لم تستفد اقتصاديا من النظام الجديد.

قلق أوربي:

البيان الإيراني كان يرد على بيان أصدره الاتحاد الأوربي الإثنين أعرب فيه عن قلقه البالغ من الأنشطة الصاروخية لإيران و"الأنشطة العدائية" التي تقوم بها طهران على أراضي العديد من الدول الأعضاء بالاتحاد، فضلا عن التورط العسكري الإيراني في سوريا.

البيان الأوربي شدد على الالتزام بالاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه مع إيران عام 2015، مجددا الأسف لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب العام الماضي الانسحاب من الاتفاق.

البيان: المجلس … قلق بشدة من أنشطة إيران في مجال الصواريخ الباليستية ويدعو إيران إلى الامتناع عن تلك الأنشطة.

البيان: تواصل إيران جهودا لزيادة مدى ودقة صواريخها إلى جانب زيادة عدد الاختبارات وعمليات الإطلاق… هذه الأنشطة تعمق الارتياب وتساهم في زعزعة الاستقرار الإقليمي.

البيان: ينبغي على طهران الإحجام على وجه الخصوص عن أي نشاط يرتبط بصواريخ مصممة لحمل أسلحة نووية.

البيان عبر أيضا عن قلقه بشأن دور إيران المتنامي في صراعات الشرق الأوسط ومنها دعم جماعات في لبنان وسوريا ووجود قوات إيرانية في سوريا، كما دعا كل الأطراف المنخرطة في الصراع اليمني، ومنها إيران، إلى العمل باتجاه إنهاء الصراع.

الاتحاد الأوربي حذر من أنه لن يتهاون مع ما قال إنها مخططات اغتيال إيرانية على أراضيه.

خلفية: