"إسرائيل بالعربية": الإمارات تعترف رسميا بالجالية اليهودية

نشرت "إسرائيل بالعربية" التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية، على تويتر، الثلاثاء، تصريحات للحاخام اليهودي البارز مارك شناير، أكد فيها اعتراف الإمارات رسميًا بالجالية اليهودية.
التقى الحاخام اليهودي مارك شناير أفراد الجالية اليهودية في دبي وقال ان الاعتراف الرسمي من قبل حكومة الإمارات بالجالية اليهودية لديها سيفتح المجال أمام الجالية اليهود لإقامة كنيس ومطعم يحرص على تقديم الأكل الحلال متوقعا أن ستشهد الجالية ازدهارا في إطار عام التسامح في البلاد 🇦🇪✡ pic.twitter.com/FHRv4vaaGB
— إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) February 6, 2019
وكانت صحيفتا "جيروزاليم بوست" و"يديعوت أحرونوت" الإسرائيليتان، قالتا، الإثنين والثلاثاء، إن الإمارات اعترفت رسميًا بالجالية اليهودية على أراضيها وإن هذه الخطوة جاءت ضمن برنامج التسامح الذي أطلقته الإمارات بمناسبة زيارة البابا فرانسيس التاريخية.
ونشرت الصحيفتان تصريحات الحاخام اليهودي الأمريكي مارك شنير، رئيس مؤسسة "اليهودية الإسلامية المشتركة بين الأديان" في الولايات المتحدة.
ويُعرف شنير بعلاقاته القوية في الخليج ويعمل مستشارًا لبعض ملوك وأمراء المنطقة، وقد دعته الإمارات للمشاركة في مؤتمر عن الإسلام المعتدل المتسامح إلى جانب دعوة 150 من القادة الدينيين من جميع أنحاء العالم.
كما نشرت "إسرائيل بالعربية" على تويتر، تصريحات لحاخام يهودي بارز يزور أبو ظبي ويقول إن "الجالية اليهودية في الإمارات لم تعد سرًا."
وأضاف كبير حاخامات بولندا ميخائيل شودريخ في مقابلة مع صحيفة "ذي ناشيونال" في أبو ظبي إن وجود الجالية اليهودية في الإمارات يمكن أن يساعد في تخفيف حدة التوتر بين الإسلام واليهودية.
حاخام يهودي بارز يزور أبو ظبي ويقول: "الجالية اليهودية في الإمارات لم تعد سراً"
قال الحاخام اليهودي ميخائيل شودريخ في مقابلة مع صحيفة "ذي ناشيونال" في أبو ظبي إن الجالية اليهودية في الإمارات لم تعد سراً، وإن وجودها يمكن أن يساعد في تخفيف حدة التوتر بين الإسلام واليهودية. pic.twitter.com/Hj0q9IzC5X
— إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) February 5, 2019
كما أن صفحة "إسرائيل في الخليج"، وهي صفحة تعتبرها إسرائيل سفارة افتراضية لها لمخاطبة شعوب الخليج، نقلت عن شودريخ قوله في تصريحات أن "هناك جالية يهودية صغيرة ونابضة بالحياة تريد العيش هنا (في الإمارات)، وتريد أن تكون يهودية وتشعر بالراحة لكونها يهودية. وهذا شيء لم يكن واضحًا قبل ثلاث إلى خمس سنوات. هذا هو خبر هائل".
قام الحاخام اليهودي البارز ميخائيل شودريخ بزيارة إلى أبو ظبي🇦🇪 وقال في مقابلة مع صحيفة "ذي ناشيونال" المحلية:
"هناك جالية يهودية صغيرة ونابضة بالحياة تريد العيش هنا، وتريد أن تكون يهودية وتشعر بالراحة لكونها يهودية. وهذا شيء لم يكن واضحا قبل ثلاث إلى خمس سنوات. هذا هو خبر هائل". pic.twitter.com/4EtyO4u6xj
— إسرائيل في الخليج (@IsraelintheGulf) February 5, 2019
وتضم مدينة دبي كنيسًا في فيلا بمنطقة سكنية هادئة تخدم مجموعة صغيرة من المغتربين اليهود في الإمارات. ويحوي المرفق معبدًا يهوديًا مع نسخة من التوراة، ومطبخ لإعداد الطعام وفق الشريعة اليهودية، وغرف نوم للضيوف والزائرين.
وخاطب شنير الطائفة الصغيرة، وطلب منهم الصلاة السبت ليس من أجل رفاهية وسعادة إسرائيل، ولكن من أجل رفاهية حكومة الإمارات وقواتها العسكرية.