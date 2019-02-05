أردوغان: لم نتوصل لخطة مرضية مع واشنطن بشأن شمال سوريا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه لم ير بعد خطة مقبولة من واشنطن لإقامة منطقة آمنة بشمال شرق سوريا بعد ثلاثة أسابيع من اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إنشاء هذه المنطقة.
تصريحات الرئيس التركي جاءت في اجتماع مع الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية.
أبرز تصريحات أردوغان
- ما من خطة مُرضية عُرضت علينا بشكل ملموس بعد.
- نحن بالقطع ملتزمون باتفاقاتنا، ووعدنا وعد. لكن لصبرنا حدودا.
- تركيا لا تحتاج إذنا من أحد لتنفيذ خططها في المنطقة.
- ما من تهديد يمكن أن يجعلنا نحيد عن هذا المسار بما في ذلك وضع قائمة عقوبات.
- تركيا ستنتظر بضعة أسابيع فقط لحين إخراج المقاتلين من مدينة منبج في شمال سوريا.
خلفية
- تريد تركيا إنشاء منطقة آمنة بدعم لوجيستي من الحلفاء وتقول إنها تريد إخلاء المنطقة من وحدات حماية الشعب الكردية المدعومة من الولايات المتحدة والتي تعتبرها أنقرة "كيانا إرهابيا".
- تسيطر قوات سوريا الديمقراطية التي تتصدرها وحدات حماية الشعب الكردية على منبج منذ عام 2016.
- ستكون المنطقة الآمنة محل نقاش أثناء اجتماع غدا الأربعاء في الولايات المتحدة لوزراء من تحالف الدول المشاركة في قتال "تنظيم الدولة الإسلامية"، وسيحضر وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو هذه المحادثات.
- في ديسمبر كانون الأول فاجأ ترمب فريقه للأمن القومي بقرار سحب جميع القوات الأمريكية البالغ عددها ألفي فرد من سوريا معلنا هزيمة "تنظيم الدولة الإسلامية" هناك.
- بعد خلاف دام عدة أشهر اتفقت أنقرة وواشنطن في يونيو حزيران الماضي على خارطة طريق تقضي بإخراج وحدات حماية الشعب الكردية من منبج.
- عبرت تركيا مرارا عن خيبة أملها بسبب تأخر تنفيذ الخطة.
- حذر ترمب تركيا من مهاجمة المقاتلين الأكراد في سوريا وهدد في الشهر الماضي بتدميرها اقتصاديا إذا هاجمت مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية.