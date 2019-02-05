أردوغان: لم نتوصل لخطة مرضية مع واشنطن بشأن شمال سوريا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه لم ير بعد خطة مقبولة من واشنطن لإقامة منطقة آمنة بشمال شرق سوريا بعد ثلاثة أسابيع من اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إنشاء هذه المنطقة.

تصريحات الرئيس التركي جاءت في اجتماع مع الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية.

أبرز تصريحات أردوغان

ما من خطة مُرضية عُرضت علينا بشكل ملموس بعد.

نحن بالقطع ملتزمون باتفاقاتنا، ووعدنا وعد. لكن لصبرنا حدودا.

تركيا لا تحتاج إذنا من أحد لتنفيذ خططها في المنطقة.

ما من تهديد يمكن أن يجعلنا نحيد عن هذا المسار بما في ذلك وضع قائمة عقوبات.

تركيا ستنتظر بضعة أسابيع فقط لحين إخراج المقاتلين من مدينة منبج في شمال سوريا.

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