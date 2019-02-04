19 دولة أوربية تعترف بغوايدو رئيسا انتقاليا لفنزويلا

اعترفت 19 دولة أوربية، اليوم، رسميا بزعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو رئيسا انتقاليا للبلاد.

التفاصيل:

اعتراف الدول الأوربية جاء بعدما رفض الرئيس نيكولاس مادورو الدعوة لإجراء انتخابات رئاسية ضمن المهلة التي حددتها دول أوروبية له.

الدول الأوربية التي اعترفت بغوايدو رئيسا انتقاليا لفنزويلا أبرزها إسبانيا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا والبرتغال وهولندا والنمسا والسويد والدنمارك.

رفض إيطاليا

الاتحاد الأوربي لم يتمكن من تبني موقف موحد يعترف بغوايدو بسبب رفض إيطاليا المصادقة على مشروع بيان مشترك في هذا المعنى خلال اجتماع غير رسمي لوزراء خارجية الاتحاد الخميس في بوخارست، وفق مصادر دبلوماسية، بحسب وكالة "فرانس برس".

رفض إيطاليا جاء بعد أيام من السجال بين الدول الأعضاء في الاتحاد وعددها 28 حول طريقة التعامل مع الوضع في فنزويلا.

واشنطن ترحب

وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو رحب، اليوم، باعتراف هذه الدول الأوربية بغوايدو رئيسا انتقاليا، داعيا بقية الدول إلى الاقتداء بها.

بومبيو أعلن في بيان "نحن نشجع كافة الدول، ولا سيما بقية دول الاتحاد الأوربي على دعم الشعب الفنزويلي عبر الاعتراف بالرئيس الانتقالي غوايدو وعبر دعم جهود الجمعية الوطنية من أجل استعادة الديمقراطية الدستورية في فنزويلا".

رد فنزويلا

ردا على اعتراف أوربيين بغوايدو، أعلنت وزارة الخارجية الفنزويلية في بيان، اليوم، أن كراكاس ستعيد تقييم علاقاتها الدبلوماسية مع الدول الأوربية التي اعترفت بالمعارض غوايدو رئيسا انتقاليا للبلاد.

البيان أورد أن السلطات الفنزويلية "ستعيد في شكل كامل تقييم العلاقات الثنائية مع هذه الحكومات اعتبارا من هذه اللحظة وإلى أن تعدل عن تأييد الخطط الانقلابية".

الحكومة الفنزويلية ذكرت في بيان أنها "تعبر عن أقصى درجات الرفض للقرار الذي تبنته بعض الحكومات الأوربية، والتي تخضع فيه رسميا لاستراتيجية الإدارة الأمريكية الرامية للإطاحة بالحكومة الشرعية للرئيس نيكولاس مادورو".

الموقف الروسي

المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف قال، اليوم، إن الخطوات التي اتخذتها دول أوربية للاعتراف بخوان غوايدو رئيسا مؤقتا لفنزويلا تصل إلى حد التدخل الأجنبي وإن على شعب فنزويلا، وليس الدول الأجنبية، حل مشكلاته السياسية الداخلية.

المتحدث أضاف: "نعتبر محاولات منح السلطة المغتصبة شرعية بمثابة تدخل مباشر وغير مباشر في شؤون فنزويلا الداخلية".

الأمم المتحدة

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أكد، اليوم، أن المنظمة الدولية لن تنضم إلى أي مجموعة دول تسعى إلى حل الأزمة في فنزويلا "حفاظا على مصداقية عرضنا للمساعدة في إيجاد حل سياسي".

اتهام بالسرقة

رئيس البرلمان الفنزويلي خوان غوايدو

اليوم اتهم غوايدو الرئيس الفنزويلي بالسعي لتحويل مبلغ 1,2 مليار دولار إلى الأورغواي، مطالبا مونتيفيديو بعدم التورط في هذه السرقة.

غوايدو قال "إنهم يحاولون تحويل المبالغ المتوفرة في أحد حسابات مصرف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في فنزويلا إلى الأورغواي التي أدعوها لعدم التورط في هذه السرقة، نحن نتحدّث عن مليار إلى 1,2 مليار دولار".

اجتماع أزمة

رئيس وزراء كندا غاستن ترودو أعلن، اليوم، عن مساعدة بقيمة 53 مليون دولار كندي (35 مليون يورو) لشعب فنزويلا، خلال افتتاح اجتماع مجموعة ليما بمشاركة أمريكية وأوربية.

إلى جانب الولايات المتحدة وكندا، اعترفت بغوايدو 12 دولة في أمريكا اللاتينية تنتمي إلى مجموعة ليما بينها كولومبيا والبرازيل المحاذيتان لفنزويلا.

يشارك في اجتماع الأزمة الذي يعقده وزراء خارجية مجموعة ليما في أوتاوا وزير الخارجية الأمريكي بواسطة الدائرة المغلقة.

في خدمة قضية المسيح

في مقابلة، اليوم، مع قناة تلفزيونية إيطالية، أعلن مادورو أنه وجه رسالة إلى البابا فرنسيس طالبا مساعدته ووساطته، وقال "أبلغته أنني في خدمة قضية المسيح.. وفي هذا السياق طلبت مساعدته في عملية لتسهيل الحوار وتعزيزه".

مادورو أضاف "طلبت من البابا أن يبذل أقصى جهوده وأن يساعدنا على طريق الحوار. آمل بتلقي رد ايجابي".

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