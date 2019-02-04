هيئة بريطانية تدعو لتحقيق دولي في تعذيب المعتقلات السعوديات

دعت هيئة التحقيق البريطانية في ظروف المعتقلات السعوديات، إلى تحقيق دولي في تورط السلطات السعودية، على أعلى المستويات، في تعذيب الناشطات السعوديات بسجونها.

التفاصيل:

الهيئة قالت إنها ستتقدم بشكوى إلى الأمم المتحدة، مفادها أن معاملة السلطات السعودية للنساء الناشطات المعتقلات دون مستوى المعايير التي يتطلبها القانون الدولي.

الهيئة أصدرت تقريرها بشأن ظروف اعتقال الناشطات السعوديات، مشددة على توصلها إلى خلاصات حاسمة عن تعرض النساء السعوديات الناشطات لمعاملة في غاية السوء، الأمر الذي يستدعي إجراء تحقيق دولي بشأن التعذيب.

أيد ثلاثة نواب بريطانيين تقارير أفادت بأن ناشطات سعوديات معتقلات تعرضن للتعذيب وقالوا إن المسؤولية عما يرجح أنه انتهاك للقانون الدولي يمكن أن تقع على عاتق "سلطات سعودية على أعلى مستوى".

تشير استنتاجات النواب الثلاثة إلى قلق متنام لدى حلفاء السعودية في الغرب إزاء ما يتردد عن انتهاكات لحقوق الإنسان في ظل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الحاكم الفعلي للمملكة الذي يواجه بالفعل انتقادات بشأن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول العام الماضي.

النواب الثلاثة (كريسبن بلانت وليلى موران وبول وليامز) قالوا إنهم وجدوا أن تقارير المنظمات الحقوقية الدولية ووسائل الإعلام تتسم بالمصداقية ووصفوا معاملة المحتجزات بأنها "وحشية وغير إنسانية ومهينة".

النواب، الذين شكلوا لجنة مراجعة تضم نوابا بارزين، قالوا إن السلطات السعودية انتهكت أيضا القانون الدولي بحبس المحتجزات انفراديا ومنعهن من الحصول على استشارة قانونية.

النواب: اللوم لا يقع فقط على الجناة المباشرين بل يقع أيضا على المسؤولين عن الأمر والمذعنين له. وقالوا في تقريرهم النهائي "قد تكون سلطات سعودية على أعلى مستوى مسؤولة، من حيث المبدأ، عن جريمة التعذيب".

النواب البريطانيون طالبوا السلطات السعودية بالإفراج عنهن فورا وإعادة النظر في الاتهامات الموجهة إليهن وبالملاحقة القضائية للمسؤولين عن إساءة معاملتهن. وقالوا إن السعودية لم توافق على طلبات لزيارة المحتجزات.

بلانت النائب عن حزب المحافظين بزعامة رئيسة الوزراء تيريزا ماي قال "معاملة الناشطات السعوديات المحتجزات من السوء بدرجة تستدعي إجراء تحقيق دولي في التعذيب".

بلانت: "تقف السعودية على حافة هاوية. لم يفت الأوان لتعديل المسار وتجنب الانحدار السريع نحو الكارثة التي يمثلها احتجاز الناشطات".

كريسبن بلانت

وتقود محققة من الأمم المتحدة تحقيقا دوليا في جريمة القتل التي أساءت لصورة ولي العهد السعودي في الغرب. حيث تزامنت مع حملة قمع لمعارضين شملت اعتقال أكثر من 12 من المدافعات عن حقوق النساء منذ مايو/ أيار 2018.

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