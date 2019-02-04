مقتل رئيس عمليات "موانئ دبي العالمية" في بلاد بنط بالصومال

قال مسؤول حكومي محلي إن مسلحيْن قتلا رئيس عمليات "موانئ دبي العالمية" المملوكة لحكومة دبي في مشروع ميناء بوصاصو، بإدارة "بونت لاند"، شمال شرقي الصومال.

ما الذي حدث؟

المسؤول الامني المحلي محمد ضاهر، قال إن مسلحين قتلا بالرصاص، المدير المالطي باول أنطونيو، في حرم المينا.

ضاهر: قُتل في سوق الأسماك عندما كان متجها إلى ميناء بوصاصو هذا الصباح. أصابه الرجلان المسلحان بعدة طلقات في الرأس". وتم نقله إلى المستشفى حيث توفي متأثرا بإصابته.

ضاهر: قوات الأمن أردت مهاجما في المكان.

أحد سكان بوصاصو، قال، إنه سمع إطلاق أعيرة نارية عدة صباحا مصدرها الميناء، ثم شاهد جثة رجل أبيض تنقلها سيارة إسعاف.

تبنت حركة الشباب الإسلامية الاعتداء، في بيان للمتحدث باسمها عبد العزيز أبو مصعب الذي أعلن أن "هذا الهجوم هو جزء من خطة أوسع تستهدف الشركات المرتزقة التي تنهب موارد الصومال".

أبو مصعب: "نفذنا العملية، حذرناه لكنه لم يستجب، كان في الصومال بصورة غير مشروعة".

أبو مصعب: أصدرنا في وقت سابق إنذاراً للعمالة الأجنبية في الأراضي الصومالية.

بقع دماء في ميناء بوصاصو حيث قتل باول أنطونيو رئيس عمليات شركة P & O المملوكة لحكومة دبي (رويترز)

تعليق الشركة:

شركة موانئ بي.آند.أو المملوكة لحكومة دبي قالت إن أحد موظفيها توفي وأصيب ثلاثة آخرون في "حادث" في ميناء بوصاصو دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

الشركة قالت في بيان نشره المكتب الإعلامي لحكومة دبي على "تويتر" إنها تتعاون مع التحقيق الذي تجريه السلطات في بلاد بنط.

خلفيات: