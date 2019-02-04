فيديو "قنص ضابط إسرائيلي" يغزو منصات التواصل

غزا تسجيل مصور لعملية قنص عسكري إسرائيلي على حدود غزة، مواقع التواصل الاجتماعي بعدما بثته "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، أمس الأحد.

قصة القنص:

الفيديو أظهر العسكري الإسرائيلي خلال إطلاقه الرصاص بشكل مباشر صوب الفلسطينيين المتظاهرين شرقي قطاع غزة، قبل أن يتم قنصه برأسه مباشرة.

العسكري الإسرائيلي ظهر وهو يتمركز خلف تلة رملية ويُطلق النار باتجاه الأراضي الفلسطينية قُبيل قنصه، فيما كُتب على الشاشة أثناء ذلك أنه كان يستهدف المواطنين والمزارعين، وفق فيديو سرايا القدس.

الفيديو أوضح أن العسكري الإسرائيلي أصيب برصاصة مباشرة في أعلى الخوذة العسكرية التي كان يرتديها على رأسه، ثم وضع يداه على رأسه وبقي منبطحًا بعد إصابته.

"سرايا القدس" قالت عبر موقعها الإلكتروني، إن أحد قناصيها هو من أصاب العسكري الإسرائيلي على حدود غزة يوم 22 يناير/كانون ثان المنصرم، ردًا على اعتداء جنود الاحتلال على الفلسطينيين، وأكدت أنها ستبقى جاهزة للدفاع عن أبناء الشعب الفلسطيني.

نشر ت الجهاد ألإسلامي "سرايا ألقدس" شريط فيديو عبر موقعها ألإلكتروني تصور فيه عملية القنص لضابط إسرئيلي كان يطلق النار على المدنيين العزل على حدود قطاع "غزة" .

هذه العملية ننحني إجلالا لها لأنها اللغة الوحيدةالتي يفهمهاالصهاينةألمجرمينhttps://t.co/i1tWDdDGo6 — kar mostafa (@KarMostafa) February 3, 2019

رد فعل إسرائيلي:

الاحتلال اعترف وقتها بأن ضابطًا إسرائيليًا أصيب برصاصة قناص فلسطيني، ووصفت إصابته بالمتوسطة، وتم نقل الضابط إلى مستشفى سوروكا بواسطة طائرة مروحية لعلاجه، وقصف الاحتلال على أثر ذلك نقطة رصد للمقاومة استشهد خلالها أحد مقاومي كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وأصيب 4 آخرون.

وسائل الإعلام الإسرائيلية، علقّت على الفيديو بالعنوان الأبرز "لقد نجا بأعجوبة".

https://twitter.com/napdalaqsa/status/1092076529503387648?ref_src=twsrc%5Etfw

مسيرات العودة:

الاحتجاجات التي حملت اسم "مسيرة العودة الكبرى" انطلقت في 30 من مارس/آذار 2018 للتأكيد على حق عودة اللاجئين الفلسطينيين وأحفادهم لأراضي أسرهم ومنازلهم التي خرجوا منها بسبب الاحتلال الإسرائيلي عام 1948، وللمطالبة برفع الحصار عن القطاع.

الاحتلال الإسرائيلي قابل هذه المسيرات السلمية بالقمع، فقتل وأصاب المئات، ما دفع الفلسطينيين لاستخدام البالونات والطائرات الورقية الحارقة، ضد دولة الاحتلال ما تسبب بإحراق مساحات من الدونمات الزراعية في المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة للقطاع.

https://twitter.com/masdarfiniqi/status/1092046912390381568?ref_src=twsrc%5Etfw

مسيرات العودة التي دعت إليها "الهيئة الوطنية العليا" التابعة للفصائل الفلسطينية، تعتبر هي الأطول مدة في مظاهر "المقاومة السلمية" للفلسطينيين ضد الاحتلال الإسرائيلي.

احتشاد الآلاف في كل يوم إثنين بات تقليدًا أسبوعيًا لمساندة المسير البحري الذي أطلقته هيئة الحراك الوطني قبل أشهر معدودة، ضمن الفعاليات السلمية المطالبة بحق العودة وكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة.

إسرائيل تفرض حصارًا على قطاع غزة، منذ فوز حركة حماس بالأغلبية في الانتخابات البرلمانية عام 2006، ثم شدّدته منتصف عام 2007.

https://twitter.com/RachidMaghnia/status/1092060018931888134?ref_src=twsrc%5Etfw

تفاعل واسع:

مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا بكثافة فيديو "سرايا القدس" وتفاعلوا بشكل كبير معه، مثمنين دور المقاومة في حماية الشعب الفلسطيني، والتمسك بالمقاومة كخيار استراتيجي في التصدي للاحتلال واستعادة حقوق الفلسطينيين.. وتلك أبرز التعليقات:

*دلالات عديدة يحملها فيديو قنص الجندي الإسرائيلي الذي نشرته سرايا القدس صباح اليوم الأحد:* *محمد عاطف المصري* أولا: الدقة والتمكن من الهدف، بحيث تم قنصه في مقتل، وعلى بعد كيلو مترات. pic.twitter.com/Zc0cZ7oc6o — mootasem ahmad (@arab1672) February 3, 2019

https://twitter.com/mohammedeid26/status/1092010477469741057?ref_src=twsrc%5Etfw

سَلمت يمين من سدّد وصور ورصد تلك الضربة لجندي صهيوني مجرم يقوم باطلاق النار علي المواطنين العُزل شرق مدينة غزة #سرايا_القدس — احمد الحجار #غزة (@aHmEd_mohma) February 3, 2019

https://twitter.com/black_tigeer2/status/1092000225122754563?ref_src=twsrc%5Etfw

كل الاحترام لقادة وعناصر #سرايا_القدس كنتم للمحتل الصهيوني بالمرصاد، قنصتم قاتل أبناء شعبنا الأعزال، لتكون الرسالة: #غزة من خلفها رجال..

عن تبني عملية شرق الوسطى أتحدث.. — أيمن دلول- صحفي (@ayman22dalloul) February 3, 2019

#شاهد | الضابط الصهيوني المجرم يعتدي على المواطنين الفلسطينيين باطلاق النار عليهم وقنصهم .. فكان الرد قنصه✌الفيديو في أول تعليق#شكرا_سرايا_القدس — محمد وائل الدويك (@mo7md_aldweik) February 3, 2019

https://twitter.com/black_tigeer2/status/1091994328141099008?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/kh__ma_wi/status/1092099055147237376?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/MaxPalestine/status/1092050821007753216?ref_src=twsrc%5Etfw

#سرايا_القدس الي العدو الصهيوني

لا تخطئو التقدير pic.twitter.com/OWvBu8JPZk — محمد محمد #غزة (@mt1981windowsli) January 31, 2019

https://twitter.com/MaxPalestine/status/1092050280005423108?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/alwazeer023/status/1092045626634895361?ref_src=twsrc%5Etfw