فيديو "قنص ضابط إسرائيلي" يغزو منصات التواصل

غزا تسجيل مصور لعملية قنص عسكري إسرائيلي على حدود غزة، مواقع التواصل الاجتماعي بعدما بثته "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، أمس الأحد.
نشر ت الجهاد ألإسلامي "سرايا ألقدس" شريط فيديو عبر موقعها ألإلكتروني تصور فيه عملية القنص لضابط إسرئيلي كان يطلق النار على المدنيين العزل على حدود قطاع "غزة" .
هذه العملية ننحني إجلالا لها لأنها اللغة الوحيدةالتي يفهمهاالصهاينةألمجرمينhttps://t.co/i1tWDdDGo6
— kar mostafa (@KarMostafa) February 3, 2019
https://twitter.com/napdalaqsa/status/1092076529503387648?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/masdarfiniqi/status/1092046912390381568?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/RachidMaghnia/status/1092060018931888134?ref_src=twsrc%5Etfw
*دلالات عديدة يحملها فيديو قنص الجندي الإسرائيلي الذي نشرته سرايا القدس صباح اليوم الأحد:*
*محمد عاطف المصري*
أولا: الدقة والتمكن من الهدف، بحيث تم قنصه في مقتل، وعلى بعد كيلو مترات. pic.twitter.com/Zc0cZ7oc6o
— mootasem ahmad (@arab1672) February 3, 2019
https://twitter.com/mohammedeid26/status/1092010477469741057?ref_src=twsrc%5Etfw
سَلمت يمين من سدّد وصور ورصد تلك الضربة لجندي صهيوني مجرم يقوم باطلاق النار علي المواطنين العُزل شرق مدينة غزة #سرايا_القدس
— احمد الحجار #غزة (@aHmEd_mohma) February 3, 2019
https://twitter.com/black_tigeer2/status/1092000225122754563?ref_src=twsrc%5Etfw
كل الاحترام لقادة وعناصر #سرايا_القدس كنتم للمحتل الصهيوني بالمرصاد، قنصتم قاتل أبناء شعبنا الأعزال، لتكون الرسالة: #غزة من خلفها رجال..
عن تبني عملية شرق الوسطى أتحدث..
— أيمن دلول- صحفي (@ayman22dalloul) February 3, 2019
#شاهد | الضابط الصهيوني المجرم يعتدي على المواطنين الفلسطينيين باطلاق النار عليهم وقنصهم .. فكان الرد قنصه✌الفيديو في أول تعليق#شكرا_سرايا_القدس
— محمد وائل الدويك (@mo7md_aldweik) February 3, 2019
https://twitter.com/black_tigeer2/status/1091994328141099008?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/kh__ma_wi/status/1092099055147237376?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/MaxPalestine/status/1092050821007753216?ref_src=twsrc%5Etfw
#سرايا_القدس الي العدو الصهيوني
لا تخطئو التقدير pic.twitter.com/OWvBu8JPZk
— محمد محمد #غزة (@mt1981windowsli) January 31, 2019
https://twitter.com/MaxPalestine/status/1092050280005423108?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/alwazeer023/status/1092045626634895361?ref_src=twsrc%5Etfw
وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ#سرايا_القدس pic.twitter.com/1RhNZgT2ap
— م . الأسود (@AsswadMhmd) February 3, 2019